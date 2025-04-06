شكرا لقرائتكم خبر عن "عمر من الشعر.. سيرة أحمد عبد المعطي حجازي وشهادته".. على "الوثائقية" قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إنتاجه الفيلم الوثائقي "عمر من الشعر.. سيرة أحمد عبد المعطي حجازي وشهادته"، وعرضه على شاشة "الوثائقية" قريبًا.

يوثق الفيلم الذي صُوِّرَ بين القاهرة وباريس، شهادةً وسيرةً ذاتيةً للشاعر المصري أحمد عبد المعطي حجازي، بدايةً من نشأته في محافظة المنوفية خلال ثلاثينيات القرن العشرين، والتحاقه بالعمل في الصحافة، وسفره إلى فرنسا لتدريس الأدب العربي، متناولًا أهم المحطات في حياته التي تقاطعت مع أحداث وطنية كبرى.

كما يسجل الفيلم شهادته الخاصة في كثير من القضايا الثقافية والفكرية والسياسية على مدار ما يقرب من قرن من الزمان، ويسلط الضوء كذلك على تطور تجربته الشعرية من مرحلة البدايات إلى دوره الائد في تجديد حركة الشعر العربي، إضافةً إلى تناول البُعد الإنساني في حياته، وعلاقته بزوجته وأبنائه.



سيرة أحمد عبد المعطي حجازي وشهادته