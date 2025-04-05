كارلا حداد تضج أناقة وانوثة بفستانها الخيالي

ميرنا وليد - بيروت - أبهرت مقدمة البرامج اللبنانية كارلا حداد، متابعيها في أحدث إطلالاتها، بمجموعة صور شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بغاية الجاذبية والجمال، بفستان طويلاً وضيق بتصميم خيالي، من دون اكمام سترابليس، باللون البنفسجي من توقيع المصمم اللبناني إدمون مسلم، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.



وكانت نشرت كارلا حداد صوراً لها من أمام شجرة الميلاد، وقد إختارت فستاناً أبيض بليسيه، وفوقه رداء شفاف مزين بكرات حمراء وأزهار بيضاء، وعلقت على الصور قائلة: "My favorite color is Christmas lights لوني المفضل هو أنوار الميلاد. ميلاد مجيد".