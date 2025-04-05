عمرو دياب يحيي حفلاً حاشدًا في البحرين ويخطف الأنظار بإطلالة مختلفة

ميرنا وليد - بيروت - وسط حضور جماهيري ضخم امتلأ قبل ساعات من انطلاق الحفل، أحيا الفنان المصري عمرو دياب واحدة من أضخم سهراته الغنائية في البحرين، مقدّمًا باقة من أشهر أغانيه التي تفاعل معها الجمهور بحرارة طوال الأمسية، وإستهل دياب الحفل بأغنيته الشهيرة "يا أنا يا لأ"، قبل أن يقدّم مجموعة من أبرز أعماله المحبوبة مثل: "ده لو اتساب"، "أنت الحظ"، "برج الحوت"، "وياه"، "بحبه"، "قمرين"، "ليلي نهاري"، و"العالم الله".



عمرو دياب لفت الأنظار بإطلالة كاجوال أنيقة، إرتدى خلالها نظارة عصرية وسلسلة فضية عريضة أضافت لمسة مميزة إلى مظهره، ما أثار إعجاب الجمهور وتفاعلهم على مدار الحفل.

كما قدّم باقة أخرى من أغنياته الناجحة التي طالما رافقت مسيرته، من بينها: "نور العين"، "يتعلموا"، "شكراً من هنا لبكرة"، و"وغلاوتك"، وسط ترديد الجمهور للكلمات وتصفيق مستمر.



