معجب يقتحم مسرح سيرين عبد النور.. وهكذا وصفته

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع الإجتماعي مقطع فيديو من حفل الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور الأخير في الأردن، حيث كانت ترقص وتغني حين فاجأها شاب وإقتحم المسرح.
وقد بدأت علامات المفاجأة واضحة على سيرين، لترد عليه ممازحة: "انتحاري".
وقد خطفت سيرين عبد النور الأنظار بإطلالتها الرائعة، حيث ظهرت بفستان ضيق وطويل، بفتحة كشفت عن إحدى الساقين باللون الذهبي وبقصة مميزة عند الرقية، وفتحة كاشفة من تصميم اللبناني أنطوان القارح.
ومن الناحية الجمالية، تركت سيرين عبد النور شعرها منسدل على كتفها، وطبقت ماكياج ناعم يليق بها.
وعلقت سيرين على المنشور وكتبت: "السحر في داخلك".
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