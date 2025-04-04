حيلة بسيطة في إطلالتك تجعلك تبدين أنحف وأطول.. وهذه طريقة التنسيق

ميرنا وليد - بيروت - إن كنت ترغبين بالحصول على إطلالة أنحف وأطول، إليك الحيلة التي يتبعها خبراء الموضة عند إختيار الإطلالات، وطرق تنسيقها حتى تبدو أكثر أناقة.



تختار السيدات الإطلالات المونوكروم، أي اللون الواحد من الرأس إى أخمص القدمين، والتي تمنح الجسم شكلاً طويلاً وإنسيابياً، ويخلق وهماً بصرياً بالرشاقة والطول، إليك بعض طريق تنسيقها.

تنويع درجات اللون الواحد

الإطلالة المونوكروم لا تعني بالضرورة الحاجة إلى تطابق الألوان بنسبة 100%، بالعكس فإن إعتماد درجات مختلفة من اللون الواحد يضفي حيوية للإطلالة.

اللعب بالخامات

كما يمكنك التنويع بالألوان، يمكنك التنويع بالأقمشة بين خامات مختلفة، مثل الجلد والحرير والكتان والشيفون والصوف لنحصلي على مظهر غني ومتنوع وتبتعدي عن الرتابة.

نقوش خفيفة بنفس اللون

ويمكنك أيضاً إدخال نقوش خفيفة من اللون نفسه لإضفاء تفرد للإطلالة.

تباين بين الأقمشة اللامعة والأقمشة الخافتة

أيضاً يمكنك إعتماد الدمج بين القماش اللامع وغير اللامع.

اللمسة الأخيرة

الإطلالات المونوكروم ليست بالضرورة باللونين الأبيض أو الأسود، يمكن أن تكون بالألوان الأزرق، الزيتوني، الرمادي، أو حتى الوردي الترابي.