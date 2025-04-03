شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أمين: واجهت صعوبة فى مشاهد النشل بمسلسل النص وتطلبت تدريبًا خاصًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث أحمد أمين لـ الخليج 365 عن مسلسل النص، قائلا "أخذت بعض تفاصيل شخصية عبد العزيز النص من خلال كتاب مذكرات نشال، إضافةً إلى مذاكرتى للشخصية، من خلال القراءة ومشاهدة أعمال درامية ووثائقية تتناول الفترة الزمنية ذاتها، أو تتحدث عن عالم النشل، كما ساعدتنى الديكورات والملابس فى استحضار أجواء الحقبة".

وأضاف أحمد أمين "واجهت صعوبة فى مشاهد النشل، التى تطلبت تدريبًا خاصًا، إلى جانب مشاهد التفجيرات، التى نُفذت بشكل واقعى للغاية".

وأكمل أحمد أمين "تم التخطيط للمسلسل على جزأين، وسنبدأ التحضيرات للجزء الثانى قريبًا، وأنا متحمس جدًا له، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور".

جسد أحمد أمين خلال مسلسل النص شخصية "عبد العزيز النُّص"، وهو نشال تائب عاش في ثلاثينيات القرن الماضي، يسعى إلى البحث عن مصدر رزق مشروع، إلا أن الأقدار تضعه في قلب صراعات سياسية وأحداث غامضة، ومع تصاعد الأحداث، يجد نفسه يتحول من مجرد نشال إلى بطل شعبي تتناقل الأجيال سيرته، ولكى تكتمل عصابته اختار أربع أفراد سيساعدونه فى تحقيق مبتغاه، وهم درويش (حمزة العيلي) ورسمية (أسماء أبو اليزيد) وزقزوق (عبد الرحمن محمد) وإسماعيل (ميشيل ميلاد).

مسلسل النص ينتمي إلى فئة الدراما التشويقية ذات الطابع الكوميدي، ويضم نخبة من الفنانين، من بينهم صدقي صخر، حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي.

ويستند مسلسل النص إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.