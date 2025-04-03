شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مكى البطل الشعبى بعيدا عن الصورة النمطية فى "الغاوي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأنا النجم أحمد مكى بخروجه من عباءة «الكبير أوى» ليقدم عملًا دراميًا مختلفًا تمامًا عن أسلوبه الكوميدى المعتاد، من خلال مسلسل «الغاوى»، الذى نافس فى السباق الرمضانى بقوة.

هذه المرة، جسد مكى شخصية البطل الشعبى «شمس» بأسلوب بسيط وغير تقليدى، بعيدًا عن الصورة النمطية المعتادة، فهو لا يظهر فقط كـ«ابن البلد»، بل يتميز بالحكمة والثقافة، إضافةً إلى إتقانه لغات أجنبية، ما يضفى على شخصيته عمقًا وواقعية فريدة.

ورغم أن المسلسل يدور فى إطار درامى وإنسانى ملىء بالصراعات، فإن مكى لم يتخل عن لمسته الكوميدية، التى تضفى طابعًا خاصًا على العمل، ما يجعل شخصية «شمس» أقرب إلى قلوب المشاهدين ويعزز تعاطفهم معه. هذا التوازن بين الدراما والكوميديا يخفف من وطأة الأحداث الثقيلة، ويمنح المشاهدين فرصة للضحك والاسترخاء رغم التحديات التى تواجه البطل، ويعكس هذا النهج ذكاء مكى وأسلوبه المخضرم، وهو إنجاز يُحسب له ولجميع صناع العمل، الذين نجحوا فى توظيف إبداعهم ومهاراتهم لخلق تجربة فنية متكاملة.

أما الجانب الأكثر إنسانية فى شخصية «شمس»، فهو عشقه لتربية الحمام، حيث يُعرف بين أهل منطقته بـ«الغاوى»، فالحمام بالنسبة له ليس مجرد هواية، بل رمز للسلام والحرية، معبرًا عن رغبته فى حياة هادئة ومستقرة.

لكن القدر كان له رأى آخر، إذ تنقلب حياته رأسًا على عقب بعد وفاة صديقه قهرًا وظلمًا، لتتفاقم الأوضاع أكثر عندما يجد نفسه فى مواجهة أزمة جديدة، إثر خطف ابن شقيقته، مما يورطه فى صراع أشد.

من هنا، تنطلق الأحداث فى مزيج من الأكشن والدراما، حيث يخوض «شمس» معركة شرسة لاستعادة ابن شقيقته، مدعومًا بأصدقائه الأوفياء، الذين يبذلون كل ما فى وسعهم لمساعدته، ورغم محاولاتهم، فإن ابن شقيقته يفارق الحياة.

وبمجرد علمه بنبأ الوفاة، يكشف مكى عن جانب جديد لم نشهده من قبل، حيث يفاجئنا بأداء ملىء بالمشاعر الحزينة والدموع الصادقة، ما يعمق تعاطفنا مع شخصية «شمس». هذا الأداء المفعم بالصدق والعاطفة يعكس براعة مكى فى نقل التجارب الإنسانية المؤلمة، حيث استطاع أن يجعلنا نعيش لحظات الفقدان والضياع بكل تفاصيلها الدقيقة، هذه اللقطة لم تكن مجرد مشهد درامى عابر، بل بدت وكأنها واقع حقيقى.

بين المواجهات العنيفة واللحظات الإنسانية، تتشكل ملامح رحلة مليئة بالتحديات، تكشف عن معدن «شمس» الحقيقى، وتضعه أمام اختبارات صعبة ستغير مجرى حياته بلا شك.

وفى النهاية، يمكننا القول: إننا نرغب فى رؤية أحمد مكى فى المزيد من الأعمال الدرامية، ونتطلع إلى ما سيقدمه مستقبلًا، فهو ممثل من العيار الثقيل، وله تأثير كبير على المشاهدين، خاصة الشباب.

مسلسل «الغاوى» من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران، وإخراج ماندو العدل، شارك فى بطولته أحمد مكى، عائشة بن أحمد، عمرو عبدالجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفى، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفى، أبيوسف، تامر شلتوت، بالإضافة إلى ضيف الشرف كزبرة.