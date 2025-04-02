شكرا لقرائتكم خبر عن جنازة إيناس النجار من بلدها تونس وسط حضور الأصدقاء (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة منة جلال فيديو عبر صفحتها الشخصية فيس بوك من جنازة الفنانة الراحلة إيناس النجار من بلدها صفاقس في تونس، وكتب عبر صفحتها قائلة: "الله يرحمك الله يرحمك يا إيناس وينور قبرك يا حبيبتى، جنازة إيناس من بلدها صفاقس فى تونس".

وكانت رحلة إيناس النجار الفنية قصيرة، وهى ممثلة تونسية بدأت مشوارها الفنى فى مصر عام 1999، وظهرت كموديل فى أغنية "يا ترى" لبهاء سلطان، ثم توالت الأعمال التى شاركت فيها.

وقدمت أفلام "فرقة بنات وبس" و"معالى الوزير" و"ميدو مشاكل" و"بحبك وأنا كمان" و"كيمو وأنتيمو" و"قشطة يابا" و"على سبايسى" و"كركر" و"مفيش فايدة" و"عزبة آدم" و"ابقى قابلنى" و"عايشين اللحظة" و"أحاسيس" و"كلبى دليلى" و"واحد صعيدى" و"أبو العريف".

ومن المسلسلات التي شاركت فيها "يتربى في عزو" و"العصيان" و"علي مبارك" و"ورق التوت" و"منتهى العشق" و"ماما في القسم" و"الأخوة الأعداء" و"لعنة كارما"، وآخر مشاركتها قبل الرحيل في مسلسل "الحلانجى" رمضان 2025.

ونعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي الفنانة إيناس النجار، حيث جاء في بيان عنها: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى الفنانة إيناس النجار".

وتابعت النقابة في النعي: "وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الإدارة لأسرتها بخالص التعازي داعين المولي عز وجل أن يتغمد الراحلة بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان".