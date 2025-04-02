مايا دياب تفاجئ متابعيها بعد ظهورها بهذه الشكل الغريب

ميرنا وليد - بيروت - فاجأت الفنانة اللبنانية مايا دياب متابعيها بعد أخر إطلالة لها عليهم من خلال مجموعة صور عبر حسابها الخاص، حيث ظهرت بلوك غيرب، فكانت ترتدي جامبسوت اسود ضيق ذات أكمام طيولة، إلا ان تصميمه عند العنق كان على شكل أذرع اخطبوط، و ربطت شعرها إلى الخلف على شكل كعكة مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



و كان قد حقق برنامج "أكرم من مين" الذي يقدمه الممثل ومقدم البرامج اللبناني وسام حنا على محطة الـLbci خلال شهر رمضان المبارك، نجاحاً كبيراً، وقد أبدت الفنانة اللبنانية مايا دياب رأيها بوسام حنا حيث كتبت على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"وسام حنّا انت طاقة ايجابية وانسانية لا متناهية، انت محبة فوق الخيال. فرحتك لما تقدم هدايا للناس المحتاجة بتفرجي نفسيتك الحلوة وحبّك الكبير للمساعدة.. كل ما شوفك عالتلفزيون بيكبر قلبي".

وردّ حنا :"و انتِ كلك ذوق و محبة . شكرا كتير مايا شكرا على قلبك الأبيض".

