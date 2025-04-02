ميرنا وليد - بيروت - أطل الفنان ناصيف زيتون على متابعيه بمقطع فيديو شاركه معهم عبر حسابه الخاص، ظهر فيه و هو يغني أغنيته الجديدة "Mi Amor" أثناء قيامه بجولة في سيارته، ليتفاعل معه الجمهور من خلال التعليقات معبرين عن محبتهم الكبيرة للأغنية، إلا أن بعضه سأل عن هوية الشهص الذي يصوره، ليتكهنوا أنها زوجته الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة.
و في وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو للطفلة "كايلا"، إبنة شقيق الفنان ناصيف زيتون، عند زيارتها زوجته الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، في موقع تصوير مسلسل "نفس".
وقد ظهرت "كايلا" وعلامات السعادة واضحة عليها، وقامت خبيرة التجميل بوضع المكياج على وجه الطفلة، بينما كانت تطلب منها دانييلا ما تفعله.
كانت هذه تفاصيل خبر ناصيف زيتون يغني "Mi Amor" في سيارته والجمهور يتساءل عن هوية المصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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