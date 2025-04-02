محمد ثروت يعلن استقبال مولودة جديدة ويطلق عليها هذا الاسم 

محمد ثروت يكشف عن اسم مولودته الجديدة

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رسائل تهنئة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 أبريل 2025 07:24 مساءً - أعلن الفنانعن استقبال مولودته الجديدة، وذلك من خلال حسابه الخاص بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، موجهاً رسالة شكر لكل شخص حرص على التواصل معه لتهنئته بهذا الحدث.ووثق محمد ثروت هذه اللحظة السعيدة، عبر صفحته على "إنستغرام"، بصورة ظهر من خلالها برفقة زوجته "منى"ومولودتهما الجديدة، معلقاً: "بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم عظيم سلطانك، بسم الله ماشاء الله لاحول ولا قوه الا بالله.. رزقني الله الكريم يوم وقفه عيد الفطر المبارك ببنوته، قمر محمد ثروت ربنا يجعلها من الذريه الصالحه ويحفظها من اي شر".وتابع: "بشكر كل اصحابي و احبابي اللي كانوا بيتصلوا بيا و انا كنت مشغول عنهم و لكن تقريبا الرجاله بيبقى عقلهم بيولد في نفس الوقت والستات، بحبكم قوي و بشكركم علي الاهتمام و الحب اللي شوفته في رسائلكم علي التلفون كل سنه وانتوا طيبين عيد سعيد عليكم".

وحرص عدد من نجوم ومشاهير الوسط الفني، على تهنئة الفنان محمد ثروت بمولودته الجديدة "قمر" ، وذلك من خلال مجموعة من التعليقات أرفقوها بمنشوره، ومن بينهم الفنانة رانيا يوسف التي علقت قائلة: " يا حبيبي الف مبرووووك تتربي في عزك وتفرح بيها تبقي من المسعدين في الدنيا "، وأيضا الفنان تامر حسني والذي كتب قائلاً: "مبروك يابو قمر يا غالي مبروك يا أم قمر يا قمر ربنا يحفظهالكم يارب "، وعدد آخر من النجوم منهم آسر ياسين، بدرية طلبة وآخرين.



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محمد ثروت يشارك في موسم أفلام عيد الفطر 2025 بـ "الصفا ثانوية بنات"

على صعيد آخر يتواجد الفنانفي موسم أفلام عيد الفطر، من خلال فيلم " الصفا ثانوية بنات"، الذي يضم نخبة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، أوس أوس، بيومي فؤاد، هالة فاخر، وسارة الشامي. الفيلم من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، وإخراج عمرو صلاح.ويجسد "ثروت" في الفيلم شخصية ناظر المدرسة، بينما يقدم علي ربيع دور مدرس صعيدي يتمتع بمهارات غير متوقعة في كرة السلة، ضمن إطار كوميدي يسلط الضوء على مواقف طريفة داخل المدرسة الثانوية.

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