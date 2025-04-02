إسعاد يونس تروي موقفًا طريفًا ومحرجاً تعرضت له

ميرنا وليد - بيروت - روت الفنانة والإعلامية المصرية إسعاد يونس موقفًا طريفًا تعرضت له خلال شراء حذاء لابنتها، كاشفة عن خطأ طريف في التعرف عليها من أحد البائعين، وقالت خلال إحدى حلقات برنامجها "صاحبة السعادة": "ذهبت مرة إلى محل أحذية في المهندسين مع ابنتي، و فور دخولي، بدأ البائع في التهليل و الترحيب بصوت عالٍ، و راح ينادي باقي الباعة والجيران وهو يقول: النجمة الكبيرة، الأستاذة العظيمة.
.. ثم ختم الموقف بقوله إنعام سالوسة!"، مضيفة بابتسامة أنها لم تشأ تصحيحه احترامًا لحرارة الاستقبال رغم الخطأ.
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