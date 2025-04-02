جينيفر لورانس ترحب بمولودها الثاني

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 أبريل 2025 11:54 صباحاً - رحبت النجمة العالمية جينيفر لورانس وزوجها كوك ماروني بمولودها الثاني، حيث شوهد الزوجان وهما في نزهة معًا في مدينة نيويورك يوم الاثنين 31 مارس، بعد ولادة طفلهما، وفقًا لما أكدته مصادر لمجلة "People". هذا ولم يُدلِ الزوجان بأي تفاصيل عن الولادة ولم يكشفا عن اسم الطفل أو نوعه.

جينيفر لورانس تكشف عن حملها

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كانت جينيفر لورانس، البالغة من العمر 34 عاماً، وزوجها كوك ماروني، البالغ من العمر 40 عاماً، قد أعلنا عن انتظارهما مولودهما الثاني، وشاركا الخبر عبر تصريحات صحفية حصرية مع إحدى المجلات الشهيرة، وكتبت المجلة في التعليق على المنشور: "تهانينا لجينيفر لورانس، الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، ستستقبل طفلها الثاني من زوجها كوك ماروني"، مضيفة أن لورانس وزوجها أكدا الخبر السعيد للصحيفة.

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زواج جينيفر لورانس

بدأت علاقة جينيفر لورانس وكوك ماروني- المدير الفني للعديد من أشهر النجوم- عام 2018، وقد تعرفت عليه الممثلة عن طريق لورا سيمبسون. تمت خطوبتهما في فبراير 2019 وتزوجا في أكتوبر من العام نفسه، في قصر بيلكورت فى نيوبورت، وسط أجواء سرية جداً ولديهما أيضًا ابنهما "سي" البالغ من العمر 3 سنوات.

وحضر حفل الزفاف حوالي 150 ضيفاً، والعديد من النجوم والمشاهير، ومن بينهم الممثلة إيما ستون، وذكر موقع "Daily Mail" البريطاني أن من بين ضيوف الزفاف المغنية آديل وكريس جينير وسيينا ميلر. وتناقلت بعض المواقع أن العروس ارتدت فستان زفاف من ماركة ديور ولم تكشف أي تفاصيل أخرى عن إطلالة العروس أو شكل فستان زفافها.

كشفت جينيفر لورانس ذات مرة أنها تعرضت للإجهاض مرتين قبل أن تُرزق بمولودها الأول. في المرة الأولى التي حملت فيها، كانت في العشرينيات من عمرها، بينما تعرضت لإجهاض ثانٍ أثناء تصوير فيلم "Don't Look Up".

ومن الجدير بالذكر أنه على الصعيد المهني، ستظهر جينيفر لورانس في فيلم Die, My Love.

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