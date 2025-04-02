نوال الزغبي تتعثر وتقع على المسرح

ميرنا وليد - بيروت - تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو للفنانة اللبنانية نوال الزغبي، من حفلها الأخير الذي أحيته في العاصة بيروت، مساء الاثنين، بمناسبة عيد الفطر.



وظهرت نوال في مقطع الفيديو أثناء تعثرها على المسرح بمكبرات الصوت، ما أدى غلى سقوطها قبل أن يهرع أحد رجالل الأمن لمساعدتها.

وأحدث مقطع الفيديو تفاعل واسعا بين محبي نوال الذين تمنوا لها السلامة من خلال تعليقاتهم على الفيديو، كما شاركوا مقاطع فيديو من الحفل وأعربوا عن محبتهم الكبيرة لها، وإعجابهم بأجواء الحفل الرائع في بيروت.