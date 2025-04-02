ميرنا وليد - بيروت - تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي، الصورة العلنية الأولى للممثلة نسرين طافش مع زوجها الجديد، وذلك بعد شهور من التكهنات.

وظهرت نسرين في الصورة برفقة زوجها رجل الأعمال المصري أحمد جوهر، وهو يستمتعان بأوقات رومانسية، غذ ظهر وهو يحتضنها.

وكان جوهر قد نشر الصورة عبر حسابه الرسمي، قبل أن يتم تداولها على الإنترنت، وأرفقها بتعليق كتب فيه: "حياتي"، ليحسم بذلك الجدل حول زواجهما بعد فترة من الغموض حول هويته.

يذكر أن أحمد كان قد نشر صورة على خاصية الستوي على صفحته تظهر طبق "شيخ المحشي باللبن" خلال تحضيرة وعلق باللغة الإنكليزية "الشيف نسرين طافش" مع رمز القلب الاحمر هذه الصورة بالنسبة للمتابعين هي تأكيد على خبر زواجهما.

وكانت نسرين قد أعلنت زواجها من دون ان تذكر اسم زوجها او اي تفصيل عن علاقتهما. وانتشرت العديد من الاقاويل ان زوجها هو رجل الاعمال أحمد جوهر، طليق ابنة الفنانة السورية أصالة، شام الذهبي. ولم تؤكد ولم تنفي نسرين كل الاخبار.

كانت هذه تفاصيل خبر أول ظهور علني لـ نسرين طافش مع زوجها الجديد وهويته تخرج إلى الواجهة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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