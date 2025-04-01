شكرا لقرائتكم خبر عن مينا مسعود يروج لـ"فى عز الظهر" ويطرح تيزر الفيلم والان مع تفاصيل الخبر

طرح النجم المصرى العالمى مينا مسعود، تيزر فيلمه المصرى "فى عز الظهر" للمخرج مرقس عادل، وذلك عبر حسابه بموقع فيس بوك، حيث كتب "من طفولتى وأنا كنت بحلم إنى أكون ممثل، والحمد لله وصلت لحلمى وحققت نجاحا فى هوليوود، لكن حبى للفن بدأ منذ مشاهدة الأفلام والمسرحيات اللى بتتقدم فى واحدة من أعظم رواد الفن فى العالم، بلدى مصر، وبعد طول انتظار أحب أقدم لكم الإعلان التشويقى لفيلمى المصرى الأول "فى عز الظهر" مع مجموعة من أفضل النجوم فى الوطن العربى".

فيلم فى عز الظهر بطولة مينا مسعود وتشاركه البطولة إيمان العاصى، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقى ويشارك في البطولة شيرين رضا وبيومي فؤاد ومحمد علي رزق وجميلة عوض ومحمود حجازي ومحمد عز وهو من تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.

من آخر أعمال مينا مسعود فيلم " The Royal Treatment" ، وتدور قصة الفيلم حول إيزابيلا والأمير توماس، حيث تدير إيزابيلا صالونها الخاص ولا تخشى التحدث عن رأيها، بينما يدير الأمير توماس بلده وهو على وشك الزواج من أجل الواجب بدلاً من الحب، عندما أتيحت لـ إيزابيلا وزملاؤها المصممون فرصة العمر لتصفيف الشعر في حفل الزفاف الملكي، تعلمت هي والأمير توماس أن السيطرة على مصيرهم تتطلب اتباع قلوبهم.

فيلم The Royal Treatment من بطولة كل من مينا مسعود، لورا مارانو، بيتر تشين، جولي إدواردز، تاليا ليسر، إيفان ستويانوف، آن شين تشانج، جيمس جايلين، كوبي جونز نيل، أماندا بيلينج، تشيلسي بريستون كرايفورد، جريس بنتلي تسيبواه، إليزابيث هوثورن، جاي سيمون، كاميرون رودس.