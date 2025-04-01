مارك عبد النور: "هناك ترند جديد لا يستهويني"

ميرنا وليد - بيروت - هو مثال للفنان المجتهد الحريص بشكل كبير على كل عمل فني يُحضّره، كما أنه مثال للفنان الخلوق المتواضع الذي يحب الناس، نتحدث عن الفنان اللبناني مارك عبد النور الذي كنا قد أجرينا معه مقابلة مؤخرا في سحور قناة أرابيكا، اذ تحدثنا معه عن الكثير من المواضيع نذكر منها المناسبة التي اجتمعنا فيها، تحضيراته في الفترة المقبلة، مقومات الفنان الناجح، الفرق بين الأغنية القديمة والجديدة، الفنان الذي يلفته، الفرق بين الفنان المشهور والمحبوب، وغيرها.

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