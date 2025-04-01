فيديو يتصدر الترند.. رقص ماغي بو غصن وجيسي عبدو ورولا بقسماتي يلفت الأنظار

ميرنا وليد - بيروت - إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو للممثلات اللبنانيات ماغي بو غصن ورولا بقسماتي وجيسي عبدو، ظهرن فيه وهن يرقصن بعفوية واضحة.

وقد تصدر الفيديو الترند على مواقع التواصل الإجتماعي، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع خفة دم النجمات.

احتفل نجوم مسلسل "بالدم"، الذي يعرض في الموسم الرمضاني الحالي، بنجاحهم الكبير خصوصاً بعد تصدرهم المسلسلات في لبنان وفي العديد من الدول حول العالم. وشارك أبطال العمل ماغي بو غصن، جيسي عبدو، باسم مغنية، بديع أبو شقرا، سعيد سرحان، رولا بقسماتي، كارول عبود، رفيق علي أحمد، جناح فاخوري، رندة حشمة، غبريال يمين، جوليا قصار ، فيصل اسطواني وغيرهم في الإحتفال، بحضور منتج العمل صاحب شركة إيغل فيلمز جمال سنان.

ونشرت ماغي بو غصن، فيديو من أجواء السهرة على صفحتها الخاصة، وظهر الممثلون وهم يقطعون قالب الحلوى المكتوب عليه TOP 1، ضمن أجواء سيطرت عليها السعادة والفرح.

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