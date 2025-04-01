شكرا لقرائتكم خبر عن حلقة مصطفى شعبان وأسرة مسلسل حكيم باشا فى واحد من الناس تتصدر تريند X والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت حلقة الفنان مصطفى شعبان وأسرة ونجوم مسلسل حكيم باشا مع الإعلامي د. عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة، ترند منصة X، في احتفالية خاصة من برنامج "واحد من الناس" بمناسبة عيد الفطر المبارك، والتي أذيعت أول أيام العيد على شاشة قناة الحياة.

واستضاف الإعلامي د. عمرو الليثي النجم مصطفى شعبان وأسرة مسلسل، وكشفوا أسرارا لا يعرفها أحد عن المسلسل الذي حقق أعلى نسبة مشاهدة على قناة الحياة.

وأشاد الإعلامي د. عمرو الليثي بمسلسل حكيم باشا، والذي حقق أعلى نسب مشاهدة عبر شاشة قناة «الحياة»، في شهر رمضان 2025.



حكيم باشا

تدور أحداث مسلسل حكيم باشا في إطار صعيدي، حيث حكيم الذى يتولى تجارة عمه في الآثار، ولكن سرعان ما تشتعل نيران الغيرة وتبدأ المؤامرات من جانب أولاد العم بسبب الثروة ويشعل الطمع والحقد والغيرة نيران النهاية في عائلة الباشا وكبيرها حكيم.

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد، سهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.

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