أحمد زاهر برسالة مؤثرة إلى محمد سامي

ميرنا وليد - بيروت - وجه الممثل المصري أحمد زاهر رسالة مؤثرة إلى المنتج محمد سامي، بعد الإنتهاء من تصوير مسلسل "سيد الناس" الذي عرض خلال شهر رمضان، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.
وعلق زاهر قائلاً :"اخويا و صاحبي وحبيبي وصديق عمري المخرج الكبير محمد سامي شكرا من قلبي علي تعبك ومجهودك اللي يمكن كتير مش عارفين هو قد ايه عشان يطلع مسلسل "سيد الناس" بالشكل ده شكرا على اختيارك ليا في "فاروق الجباس" شكرا على كل حاجة انت مخرج رائع و عبقري وموهبة استثنائيه وتملك بمنتهى البساطة الخلطة السرية لبقاء المشاهد العربي أمام اعمالك لا يلتفت مبروك عليك نجاح إش إش و سيد الناس ١ ، ٢ عربياً و عالمياً بحبك يا صاحبي".
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