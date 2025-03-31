كانييه ويست بإعتراف خطير حول زواجه السابق من كيم كارداشيان

ميرنا وليد - بيروت - أدلى النجم العالمي كانييه ويست باعتراف صادم خلال مقابلته مع برنامج دي جي أكاديميكس حول زواجه السابق من كيم كارداشيان وأطفاله منها.



خلال محادثة مسيئة وغير منطقية استمرت ساعة، قال مغني الراب البالغ من العمر 47 عامًا، إنه نادم على حمل زوجته السابقة كيم (44 عامًا).

وقال: "كان ذلك خطأي. لم أرغب في إنجاب أطفال من هذه المرأة بعد الشهرين الأولين من زواجنا".

وقال في إحدى المرات، في إشارة إلى النزاع بينهما حول ابنيهما وابنتيهما: "لا أملك حقوق ملكية الاسم، أو على الأقل حقوق ملكية متساوية لأطفالي. فكيف هي الحضانة المشتركة؟".

كان ويست وكارداشيان متزوجين سابقًا لمدة ست سنوات من عام ٢٠١٤ إلى عام ٢٠٢١، ولهما أربعة أطفال: نورث، ١١ عامًا، وسانت، ٩ أعوام، وشيكاغو، ٧ أعوام، وسالم، ٥ أعوام.

يأتي هذا في الوقت الذي صرح فيه مصدر أن زوجته بيانكا سينسوري قد وضعت خطة لإنجاب طفل لإنقاذ زواجهما، وسط شائعات طلاق مستمرة، على الرغم من مخاوف آخرين من وجود دوافع خفية وراء ذلك.