شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لام شمسية الحلقة 14.. نيللى وطارق يدليان بشهادتيهما ضد وسام وميس نادية ترد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل لام شمسية، الذي يعرض ضمن موسم رمضان 2025، الإدلاء بأقوال الشهود، منهم أمينة خليل "نيللي" للشهادة ضد محمد شاهين "وسام" لتستعين صفاء الطوخي "ميس نادية" بعمال من المدرسة للشهادة مع ابنها وسام الألفي، بالإضافة إلى إدلاء كل من النجم أحمد السعدني "طارق" وأسيل عمران "هبة" بشهادتيهما، ودفاع ميس نادية عن ابنها وسام.

قصة مسلسل لام شمسيةيناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.

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شاهين ورباب



وسام داخل القفص



وسام في القفص