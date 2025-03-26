طرح أغنية "واحد تاني" من مسلسل "منتهي الصلاحية"

ميرنا وليد - بيروت - أطلقت الشركة المنتجة لمسلسل "منتهي الصلاحية" أغنية جديدة بعنوان "واحد تاني" ضمن أحداث المسلسل، الذي انطلق عرضه خلال النصف الثاني من شهر رمضان الأغنية التي حملت نغمة حزينة وعميقة من أداء محمد عدوية بمشاركة دبل زوكش، كتب كلماتها محمد حسني ولحّنها إسلام رفعت، وافتتحت بكلمات تعكس حالة من الإضطراب الداخلي والصراع مع الواقع: "الدنيا غاب العدل فيها واختلت الموازين.
.. مجبر إنك تبقى واحد تاني ما اخترتوش"، وتتناسق الأغنية مع أجواء المسلسل الذي يتناول رحلة تحوّل بطل العمل بعد أن يجد نفسه في مواقف تدفعه لتغيير جذري، سواء في شخصيته أو اختياراته. وتكمل الأغنية هذا الإطار الدرامي الحاد، حيث تتحدث عن الانكسارات، وضياع المعايير، ومحاولات الإنسان لفهم عالم لا يسير بمنطق واضح، وهو ما يُبرز التغير الإجباري في الشخصية الرئيسية.
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