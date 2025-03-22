مصطفى غريب مطلوب للعدالة.. لافتات في شوارع القاهرة تثير التساؤلات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 22 مارس 2025 10:28 مساءً - أثار الفنان أكرم حسني جدلاً واسعاً خلال اليومين الماضيين، بعدما نشر لافتة في أحد شوارع القاهرة، ويظهر فيها الفنان مصطفى غريب، ومدَّون عليها جملة "مطلوب للعدالة"، دون أي تفاصيل أخرى، وتبين لاحقاً، وجود لافتات أخرى مُعلقة في الشوارع لعددٍ من الفنانين، أبرزهم محمد عبد الرحمن؛ الأمر الذي أثار تساؤلات عدة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
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حملة دعائية لـ مسلسل "برستيج"وتعود لافتات الفنانين المعلقة في شوارع القاهرة، ضمن الحملة الإعلانية لمسلسل "برستيج" بطولة مصطفى غريب، المُفترض عرضه خلال الأسابيع القليلة المُقبلة، عبر إحدى المنصات الرقمية، حيث إن أحداثه تدور في إطار من الإثارة والتشويق، حول جريمة قتل غامضة، وتُثار الشكوك حول الجاني الحقيقي.
اختباء 14 شخصاً داخل مقهى هرباً من عاصفة عنيفةوتبدأ أحداث مسلسل "برستيج" بعاصفة عنيفة تغرق شوارع القاهرة؛ ما يجبر 14 شخصاً من مختلف الطبقات الاجتماعية على اللجوء إلى مقهى في وسط المدينة، وعندما تنقطع الكهرباء ويُكتشف مقتل أحدهم، يبدأ الشك في الجميع حيث يدرك الجميع أن القاتل بينهم؛ ليصبح الجميع مشتبهاً ومحققاً في الوقت ذاته.
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أبطال "برستيج"المسلسل يضم عدداً كبيراً من المُمثلين، منهم: مصطفى غريب، محمد عبد الرحمن، سامي مغاوري، دينا، راندا عوض، بسام رجب، علاء سنان، أمينة البنا، معاذ نبيل، وعمر الشريف، بجانب ظهور عدد من ضيوف الشرف على مدار الحلقات، حيث إنه مكوَّن من 8 حلقات فقط، وسيُعرض عبر منصة "يانغو بلاي"، وهو من تأليف إنجي أبو السعود، وإخراج عمرو سلامة.
عمرو سلامة: واجهت صعوبات عديدة بسبب "اللوكيشن" الواحدالمخرج عمرو سلامة، لفت في وقتٍ سابق، إلى حجم الصعوبات التي واجهها خلال التصوير في "لوكيشن" واحد خلال الأحداث، قائلاً إن: "التصوير في موقع واحد قد يبدو بسيطاً، لكنه كان مليئاً بالتحديات، خاصة مع وجود معظم الممثلين في جميع المشاهد".
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https://www.instagram.com/p/DADyMT4CoB0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
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