مصطفى غريب مطلوب للعدالة.. لافتات في شوارع القاهرة تثير التساؤلات

حملة دعائية لـ مسلسل "برستيج"

اختباء 14 شخصاً داخل مقهى هرباً من عاصفة عنيفة

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أبطال "برستيج"

عمرو سلامة: واجهت صعوبات عديدة بسبب "اللوكيشن" الواحد

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 22 مارس 2025 10:28 مساءً - أثار الفنانجدلاً واسعاً خلال اليومين الماضيين، بعدما نشر لافتة في أحد شوارع القاهرة، ويظهر فيها الفنانومدَّون عليها جملة "مطلوب للعدالة"، دون أي تفاصيل أخرى، وتبين لاحقاً، وجود لافتات أخرى مُعلقة في الشوارع لعددٍ من الفنانين، أبرزهم؛ الأمر الذي أثار تساؤلات عدة عبر منصات التواصل الاجتماعي.وتعود لافتات الفنانين المعلقة في شوارع القاهرة، ضمن الحملة الإعلانية لمسلسل "" بطولة، المُفترض عرضه خلال الأسابيع القليلة المُقبلة، عبر إحدى المنصات الرقمية، حيث إن أحداثه تدور في إطار من الإثارة والتشويق، حول جريمة قتل غامضة، وتُثار الشكوك حول الجاني الحقيقي.وتبدأ أحداث مسلسل "" بعاصفة عنيفة تغرق شوارع القاهرة؛ ما يجبر 14 شخصاً من مختلف الطبقات الاجتماعية على اللجوء إلى مقهى في وسط المدينة، وعندما تنقطع الكهرباء ويُكتشف مقتل أحدهم، يبدأ الشك في الجميع حيث يدرك الجميع أن القاتل بينهم؛ ليصبح الجميع مشتبهاً ومحققاً في الوقت ذاته.المسلسل يضم عدداً كبيراً من المُمثلين، منهم: مصطفى غريب، محمد عبد الرحمن، سامي مغاوري، دينا، راندا عوض، بسام رجب، علاء سنان، أمينة البنا، معاذ نبيل، وعمر الشريف، بجانب ظهور عدد من ضيوف الشرف على مدار الحلقات، حيث إنه مكوَّن من 8 حلقات فقط، وسيُعرض عبر منصة "يانغو بلاي"، وهو من تأليف إنجي أبو السعود، وإخراج عمرو سلامة.المخرج عمرو سلامة، لفت في وقتٍ سابق، إلى حجم الصعوبات التي واجهها خلال التصوير في "لوكيشن" واحد خلال الأحداث، قائلاً إن: "التصوير في موقع واحد قد يبدو بسيطاً، لكنه كان مليئاً بالتحديات، خاصة مع وجود معظم الممثلين في جميع المشاهد".لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».