إبن أنطوان كرباج يستذكر لحظاته المؤثرة مع والده في وداعه

ميرنا وليد - بيروت - إستُكمل لليوم الثاني على التوالي إستقبال المعزين برحيل الممثل اللبناني القدير أنطوان كرباج، اذ حضر العديد من الوجوه السياسية والفنية والإعلامية، للقيام بواجب التعزية في صالون كنيسة مار مارون الجميزة وعلى رأسهم الوزير السابق غازي العريضي وصاحب شركة الصّباح المنتج صادق الصّباح، والدكتورين زاهي وفادي الحلو، الممثل اللبناني نقولا دانيال والممثلة اللبنانية إلسي فرنيني، والممثل اللبناني عاطف العلم، والممثل بيار غام، والشاعر نزار فرنسيس، والممثل المسرحي طوني أبو جودة.



ووجه كل الحاضرين رسالة للراحل ، مشيرين إلى أن لبنان فقد قامة فنية كبيرة تركت إرثاً للعديد من الأجيال القادمة.

من ناحية أخرى، كان لـ وليد كرباج، نجل الراحل، كلمة إستذكر فيها اللحظات المؤثرة التي عاشها برفقة والده، كاشفاً عن الصفات التي أخذها منه، ورسالة منه إلى محبيه.

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