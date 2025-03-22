خالد منتصر يشيد بمسلسل حسبة عمري وأداء روجينا التمثيلي: مهارة وإبداع شديدين

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القاهرة - سامية سيد - أشاد الكاتب خالد منتصر بمسلسل حسبة عمري بطولة النجمة روجينا، الذى يعرض على قناة DMC ومنصة Watch it الرقمية ضمن مسلسلات رمضان 2025، وكتب عبر صفحته على "فيس بوك" قائلاً: "حسبة عمري وحق الكد والسعاية، كما يقدم مسلسل حسبة عمري الفنانة روجينا في دور جديد وشخصية مختلفة أدتها باقتدار وجسدتها بمهارة وإبداع شديدين، يقدم أيضًا قضية في منتهى الأهمية بالنسبة للمرأة المصرية".



خالد منتصر يشيد بـ مسلسل حسبة عمري

وتابع خالد منتصر: "وهي حق الكد والسعاية، و"حق الكد والسعاية" هو مصطلح يستخدم في بعض الدول العربية، خاصة في الفقه المالكي، ويشير إلى حق الزوجة في الحصول على جزء من ثروة الزوج إذا كانت قد شاركته في بناء هذه الثروة من خلال عملها أو جهدها أو مساهمتها بشكل مباشر أو غير مباشر أثناء فترة الزواج".

الكد يعني العمل والجهد، والسعاية تعني السعي والاجتهاد في كسب الرزق أو تنمية المال، فإذا ثبت أن الزوجة ساعدت الزوج في تنمية ماله أو بناء ممتلكاته، فلها حق المطالبة بجزء مما تم تحقيقه أثناء زواجهما، باعتبار أن مساهمتها ليست فقط معنوية أو أسرية، بل مادية أيضًا، قانون الأحوال الشخصية المصري لا ينص على منح الزوجة نصيبًا في ثروة الزوج مقابل الكد والسعاية، مهما كانت مساهمتها في تكوين هذه الثروة أثناء الزواج"

عند الطلاق، الزوجة لها الحقوق الشرعية والقانونية مثل:

• مؤخر الصداق

• النفقة بأنواعها (عدة، متعة)

• حضانة الأطفال والنفقة المتعلقة بهم إن وجدوا

• لا يتم تقسيم ممتلكات الزوج بينه وبين زوجته بناءً على مشاركتها في تنمية هذه الممتلكات، إلا إذا كان هناك مستندات أو عقود تثبت ملكيتها أو شراكتها معه قانونًا.

أما القانون المغربي فقد اعترف بـ حق الكد والسعاية، وهو مستمد من الفقه المالكي الذي يعطي الزوجة الحق في جزء من الثروة المكتسبة خلال فترة الزواج إذا ثبت أنها ساهمت فيها بالعمل أو الجهد، سواء كان مادياً أو معنوياً.

كيف نظمه القانون المغربي؟

جاء هذا الحق في مدونة الأسرة المغربية، وخاصة في المادة 49، التي تنظم كيفية تدبير الأموال المكتسبة أثناء الزواج، وتنص على ما يلي:

المادة 49 من مدونة الأسرة المغربية:

"لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن الآخر، غير أنه يمكن للأزواج في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء الزواج، الاتفاق على استثمارها وتوزيعها".

يتم تضمين هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج، ويقوم العدلان بإشعار الطرفين عند عقد الزواج بالأحكام السالفة الذكر.

إذا لم يكن هناك اتفاق في هذا الشأن، رجع للقواعد العامة للإثبات، مع الأخذ بعين الاعتبار عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة.”

حق السعاية في الفقه المالكي

• الأصل فيه أن المرأة التي شاركت زوجها في التجارة أو العمل، أو حتى كانت تقوم بأعمال تسهم في توفير نفقات الزوج، فلها نصيب بقدر سعيها وجهدها.

• هذا الحق يمكن أن يثبت بشهادة الشهود أو القرائن، وليس شرطاً عقد مكتوب.

في قضايا الطلاق في المحاكم المغربية، الزوجة يمكن أن تطالب بما يسمى حق السعاية أو تقسيم الثروة.

• عليها أن تثبت مساهمتها بأي وسيلة، والمحكمة تقيم حجم هذه المساهمة وتحدد ما تستحقه

قصة مسلسل حسبة عمري

يتناول قصة وقوع خلافات بين روجينا التى تجسد شخصية سوسن، وزوجها عمرو عبد الجليل الذى يقوم بشخصية فاروق، بعد زواج دام 20 عاما، وبعد سفر ابنتهما، فيكتشفان صعوبة الحياة بعدها، لتبدأ أزماتهما في التصاعد، ويدخل الثنائي في صراع طويل يحاول كل منهما فيه إزعاج الآخر بكل الطرق وهزيمته قانونياً واجتماعياً ونفسياً ومادياً، وتقرر سوسن تطليق نفسها من فاروق وتطالبه بحق "الكدّ والسعاية".

أبطال مسلسل حسبة عمري

مسلسل حسبة عمري بطولة النجمة روجينا، عمرو عبد الجليل، محمود بزاوى ومحمد رضوان، علي الطيب، نادين فاروق و عمر رزيق و إخراج مي ممدوح تأليف محمود عزت ، وإنتاج inspire studios productions.

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