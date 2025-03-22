ميرنا وليد - بيروت - تُطلق الفنانة لميس سلطان قريبًا أغنيتها الجديدة "تنكس"، التي تؤديها بأسلوب اللون السعودي "الخبيتي"، ضمن مسارها الفني القائم على التنويع الموسيقي والتجديد. الأغنية من ألحان وتوزيع حاتم منصور، والمكس والماستر للمهندس حسني أبو زهرة.

وستُطرح الأغنية عبر قناة لميس الرسمية على يوتيوب من خلال فيديو يحمل كلمات العمل بأسلوب بصري يعكس الحالة الفنية للأغنية، وكانت لميس قد طرحت قبل رمضان أغنية "نرجسية"، التي لاقت صدى واسعًا بين الجمهور، مؤكدة من خلالها حرصها الدائم على تقديم فن راقٍ يجمع بين الأصالة والعصرية، ويصل إلى جمهورها في مختلف أنحاء الوطن العربي.

كانت هذه تفاصيل خبر لميس سلطان تروّج لأغنيتها الجديدة "تنكس" بالأسلوب الخبيتي وتعد جمهورها بالتجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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