درة التونسية تضج بالأناقة والفخامة بقفطان خيالي

ميرنا وليد - بيروت - سحرت الممثلة درة التونسية أنظار متابعيها، في أحدث إطلالة لها عبر حسابها الخاص، حيث ظهرت بلوك بغاية الفخاموة و الرقي، حيث إرتدت قفطات مزخرف طويل بتصميمي خيالي، مع عباءة باللون الابيض، و ربطت شعرها إلى الخلف على شكل ذيل الحصان مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.
وكانت عايدت درة التونسية صديقتها الممثلة المصرية يسرا بعيد ميلادها، من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الخاص، أظهرت من خلاله أوقاتاً جميلة جمعتهما، وعلقت درة على المنشور بالقول: "عيد ميلاد سعيد حبيبتي الوحيدة يسرا، أحبك وأتمنى لك كل السعادة في العالم".
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