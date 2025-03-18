شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا اللوزي تعيش كابوس بسبب جوزها المريض في مسلسل لام شمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما تشاهد الحلقة الأولى والثانية من مسلسل لام شمسية تجد نفسك أمام كارثة حقيقية وهى التحرش والتعدى على الأطفال من أشخاص قريبين للغاية، ولا تشك أبدًا فيهم، ولا حتى يصل لذهنك أن أحد القريبين من مريض جنسى وأن زوجته تخبئ تلك الكارثة وتتعايش معها، ولكنها ترفض بشدة تلك الفكرة، وهو ما بدا واضحًا في الشخصية التى تقدمها يسرا اللوزى زوجة محمد شاهين، إذ تعرف أن زوجها مريض جنسى ولكنها تشعر بالخوف وتتستر عليه، وهو نفس الشعور عند الطفل يوسف، الذى كتم خوفه ولم يفضح أمر وسام – محمد شاهين.

مسلسل لام شمسية بطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، أسيل عمران، ثراء جبيل، صفاء الطوخى، ياسمينا العبد، سعيد سلمان، فاتن سعيد، ماريو حداد، يارا جبران، الطفل على البيلى، والعمل فكرة وإشراف 8على الكتابة مريم نعوم وسيناريو وحوار مريم نعوم وراجية حسن وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب سعدي – جوهر

مسلسل لام شمسية ينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، يتناول عدد من القضايا الاجتماعية، منها علاقات الزواج غير الصحية وحيطها وكذلك، يتطرق إلى التحرش الجنسي للأطفال وضرورة التوعية بهذا الأمر رغم حساسية القضية حتى لا تتمكن الشكوك من خلق صراعات نفسية واجتماعية تؤثر على الجمهور وتؤدي إلى قرارات تؤثر على مصير العائلات.

وتعود أمينة خليل بمسلسل لام شمسية إلى منافسات دراما رمضان 2025 بعد غيابها عن 2024، حيث سجلت غيابها للمرة الأولى منذ 13 سنة، وتحديداً منذ مشاركتها في "طرف ثالث" الذي تم عرضه عام 2012، ومنذ ذلك العام تواجدت أمينة في موسم رمضان من كل عام سواء بالمشاركة في بطولة عمل درامي، أو تتصدر بطولة مسلسل.

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