شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض مسلسل إخواتى الحلقة الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل إخواتي الحلقة الأخيرة بطولة النجمات نيللى كريم، روبى، كندة علوش، جيهان الشماشرجى، والذى ينافسن به ضمن سباق دراما رمضان 2025، على قناة DMC و DMC دراما



يعرض مسلسل إخواتى على قناة DMC فى تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا، بينما يعرض على dmc دراما فى تمام الساعة 10 ونصف مساء، ويعاد عرضها الساعة 6:15 صباحا، والساعة 12:45 مساء، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.



تدور أحداث مسلسل إخواتي فى إطار إجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق فى لغزء مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التى يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال.



مسلسل إخواتى من بطولة كل من، نيللى كريم، روبى، كندة علوش، جيهان الشماشرجى، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحى، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدى جوهر".

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