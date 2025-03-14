طرح الإعلان الترويجي لفيلم "F1" بطولة براد بيت

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت "أبل أوريجينال فيلمز" عن إطلاق الإعلان الترويجي لفيلمها المرتقب "F1"، الذي يتناول عالم سباقات السيارات الشهيرة. الفيلم من بطولة النجم العالمي براد بيت، وهو نتيجة تعاون بين هيئة الإعلام الإبداعي ولجنة أبوظبي للأفلام.

تم تصوير الفيلم في أبوظبي على مدار 29 يوماً، وتضمنت المشاهد الرئيسية حلبة مرسى ياس الشهيرة، إضافة إلى مطار زايد الدولي وإستوديوهات twofour54 الإبداعية.

يُعتبر الفيلم فرصة لتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة سينمائية عالمية، حيث دعمت لجنة الأفلام المحلية العملية الإنتاجية بمساعدة فريق إماراتي.

من المتوقع أن يعكس الفيلم مزيجاً فريداً من الدراما السينمائية والأحداث الحقيقية لسباقات الفورمولا 1، مما يجعله أحد الأفلام الأبرز لعام 2025.

الفيلم سيُعرض في دور السينما العالمية في 25 حزيران 2025، وفي أمريكا الشمالية في 27 حزيران 2025، من توزيع "وارنر بروس بيكتشرز".

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