ميرنا وليد - بيروت - أثار الممثل السعودي حسن عسيري الجدل بسبب حلقة برنامج المقالب الذي يقدمه خلال شهر رمضان "بروود كاست" والتي استقبل فيها الممثلة السعودية أصايل على قناة MBC مصر.

عسيري الذي يعتمد في حلقاته على استفزاز ضيوفه قال لأصايل :" "انا ما أبغاكي تكوني مغرورة، أبغاكي تكوني رخيصة، يعني زيّنا كلنا، متواضعة"، لترد أصايل "إيش؟" فقال عسيري : "رخيصة، واطية يعني قريبة من الأرض"، فردت أصايل: "إيش هذي الألفاظ؟".

جملة :"أبغاكي تكوني رخيصة" أثارت موجة من الإنتقادات على صفحات وسائل التواصل الإجتماعي، ومن بين الإنتقادات التي وردت :"والله هذا النوع من المقالب ماينسكت عنه أبدًا وش اللي "ابغاك رخيصة وواطية" وش الالفاظ البذيئة هذي!!! مستضيف " أصايل العتيبي " ممثلة سعودية صاعدة وفي عز فترة نجاحها عشان يطلع من وراها حلقه كذا تافهه والله شيء غريب"، "كيف رضيت تنعرض الحلقة؟"، "حسن عسيري اتمنى ينام باوقات الفراغ وينسى موضوع المقالب …".

كانت هذه تفاصيل خبر " أبغاكي رخيصة " .. جملة من حسن عسيري لأصايل توقعه في مأزق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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