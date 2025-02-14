شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أكثر من 15 عاما من عرضه.. سما إبراهيم تقدم "أنا كارمن" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الفنانة سما إبراهيم العرض المسرحى "أنا كارمن" على مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون، وذلك اليوم الجمعة بمناسبة عيد الحب، العرض موسيقى جورج بيزيه، وأيمن الخياط، وتوزيع موسيقى للدكتور محمد حسني، وتصميم ملابس لرشيدة علي، والعرض من تأليف وسينوجرافيا وإخراج سما إبراهيم.

وكانت قد قدمت سما إبراهيم هذا العرض لأول مرة منذ أكثر من 15 عاما، وشاركت به في العديد من المهرجانات المحلية والدولية، كما حصدت الكثير من الجوائز، والعرض غنائي استعراضي مستوحى من النص العالمي أوبرا كارمن، يناقش فكرة الحرية والوعي بشكل عام ويصلح أن يقدم في أي وقت لأنه يتناول القضايا ذات الشكل الإنساني، ومن النصوص المميزة التي تطرح قضايا معاصرة، ويقدم شخصية كارمن في الوقت الحالي، والمسرحية مكتوبة بالعامية الزجلية، يحكي أن بقلب كل أنثى "كارمن" الباحثة عن الحرية والحب ولو اختلفت ثقافاتها وقدرتها عن أنثى أخرى.

يذكر أن عرض كارمن شارك في عدد من المهرجانات المسرحية المصرية والدولية، وحصل على عدد من الجوائز، منها المهرجان النسوي 2018، بأكاديمية الفنون، وحصل على جائزة أحسن تمثيل، وجمعية النقاد العالمية كأحسن عرض مونودراما، جائزة "الفراشة" في مهرجان "بروتفيل" للموندراما في بولندا، وجائزة مهرجان "الفجيرة" الرابع للموندراما، ومهرجان "أيام عمان" المسرحية بالأردن، ومهرجان الموندراما الرابع بساقية عبد المنعم الصاوى.