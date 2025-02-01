شكرا لقرائتكم خبر عن عائشة بن أحمد منتجة سينمائية فى مسلسل الغاوى مع أحمد مكى والان مع تفاصيل الخبر

تجسد الفنانة عائشة بن أحمد شخصية منتجة سينمائية خلال أحداث مسلسل الغاوى مع النجم أحمد مكى، والذى يتواصل تصويره للعرض فى شهر رمضان المقبل 2025، وخلال الأحداث تتعرف على أحمد مكى من أجل مساعدتها فى بعض الأمور الخاصة بعملها لتتشكل علاقة بينهما وذلك فى إطار مشوق.

مسلسل الغاوى ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة وهو من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة سينرجى وبطولة أحمد مكى وعائشة بن أحمد وعمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفى، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفى، أبيوسف، تامر شلتوت، وضيف الشرف كزبرية ويقدم مكي خلال أحداثه الدراما الشعبية لأول مرة.

وقدمت عائشة بن أحمد آخر أعمالها، مسلسل "بدون سابق إنذار" من 15 حلقة وعُرض في النصف الثاني من شهر رمضان الماضى، ومن بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة وسيناريو وحوار كل من عمار صبرى وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هانى خليفة.