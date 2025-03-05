شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جودر 2 الحلقة 4.. الشيخ عبد الأحد يبحث عن جودر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذهب الشيخ عبد الأحد "أحمد بدير" إلى السوق للبحث عن جودر خلال أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل جودر 2، والذى يُعرض على قناتي DMC وDMC دراما ومنصة Watch it الرقمية، ويعلم أن عاكف "مجدى بدر" باعه فى سوق العبيد وأخذه ملك الضحاك.

ودخل عبد الرحيم "أحمد فتوح" على جوهرة "تارا عماد" بعد حبسها ليعاتبها على فعلتها وأنها اتفقت مع الخادم للانتقام من جودر بعد رفض حبها، وأن مصير الكنوز الأربعة فى خطر ولن يصل أحد له بعد بيع جودر، وأن ما ارتكبته شيئا شنيع، كما يحاول داهش الجن "على صبحى" الخروج من محبسه والوصول لجودر لكنه يفشل عن الخروج.

يعرض مسلسل جودر 2 على قناة dmc الساعة 12:15 بعد منتصف الليل والإعادة 6.15 صباحا و 12 ظهرا، ويعرض على قناة DMC دراما الساعة 9 مساء، والإعادة الأولى 3 صباحا، والإعادة 4 صباحا، بالتزامن مع عرضه على Watch it.



ويحكى مسلسل جودر 2 قصة "جودر الصياد" التي كانت بين قصص "ألف ليلة وليلة" وتروى عن جودر ابن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، ويعدّ جودر من الشخصيات الأكثر شهرة في حكايات "ألف ليلة وليلة" حيث تظهر في أكثر من ليلة، وأحداث "حكاية جودر الصياد" تستمر من الليلة 608 إلى الليلة 633، والشخصية لم يتناولها أي عمل فني ناقش قصص ألف ليلة وليلة من قبل.

مسلسل جودر 2 بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري وعرض الجزء الأول في رمضان 2024.



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