شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكابتن حلقة 5.. أكرم حسني يضع خطة لهزيمته فريقه شيحه لإنهاء لعنة روح إيهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الكابتن حسام "اكرم حسني"، جلسة مع ايهاب "عمر شرقي"، خلال أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل الكابتن، المذاع عبر قناة "DMC"، ومنصة watch it، لوضع خطة لهزيمة فريقه شيحه أمام كفر معاند لإنهاء طلب روح إيهاب.

ثم قاطعته سما "آيه سماحة" لتحكي له عن معاناتها مع والدتها طوال الليلة السابقة وعدم قدرته على الرد عليها لتحديد سبب تأخير زواجهما حتى الان، بينما والدها لم يستطيع فعل شيء.

وكانت الحلقة الرابعة من مسلسل الكابتن، شهدت صدمة الكابتن حسام عز الدين "أكرم حسني"، من خطيبته سما "آية سماحة"، بعد إخباره بارتباطها بموعد عمل مهم وأنها ستذهب برفقة ابن خالتها صلاح، مما يثير ذلك غيرته، ووافق حسام، فى النهاية على ذهاب خطيبتها للعمل رفقة ابن خالتها.

كما شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل الكابتن، إثبات حسام عز الدين "أكرم حسني"، لصديقه كريم "أحمد عبد الوهاب"، بأنه يشاهد أرواح ركاب الطائرة المنكوبة.

وذهب أكرم حسني، إلى الحفلة التى يقيمها رجل الأعمال فاروق شيحة "محسن منصور"، صاحب النادى الفاسد، رفقة فتاتين، أحضرهما صديقه كريم "أحمد عبد الوهاب"، وذلك رضوخا لقوانين النادى.

وتعرض الكابتن حسام عز الدين "أكرم حسني"، لصدمة من خطيبته سما "آية سماحة"، بعد إخباره بارتباطها بموعد عمل مهم وأنها ستذهب برفقة ابن خالتها صلاح، مما يثير ذلك غيرته، ووافق حسام، فى النهاية على ذهاب خطيبتها للعمل رفقة ابن خالتها.

