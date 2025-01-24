شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفي لرئيسة الأوبرا وممثل "الجايكا" لتوقيع وإعلان اتفاقية المنحة اليابانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، مؤتمرًا صحفيًا في التاسعة صباح الأحد 26 يناير، بالمسرح الصغير، لتوقيع اتفاقية المنحة المقدمة من هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" والإعلان عن تفاصيلها، والخاصة بتحديث وتطوير المسرح الكبير، مع السيد، كاتوكين، ممثل هيئة "جايكا" في مصر .

يأتي ذلك بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير أواي فوميو، سفير اليابان بالقاهرة.

يذكر أن دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد تنظم اليوم احتفالية للدارسين بمركز تنمية المواهب تحت إشراف مديره الفنى الدكتور سامح صابر فصل الغناء العربى قيادة وتدريب عمرو حسن وكورال الشباب والأطفال تدريب وقيادة الدكتور محمد عبد الستار بمشاركة فصل البالية تصميم وتدريب الفنانة عيشة فؤاد وذلك في السابعة مساء مسرح الجمهورية.

‏‎ويتضمن البرنامج فاصلين الأول لفصل الغناء العربى ويضم مختارات من الأعمال الوطنية الحماسية منها النشيد الوطنى، مصر يا أم الدنيا، الأرض بتتكلم عربي، تعيشى يا بلدى، حلوة يا بلدى، طوبة فوق طوبة، حبايب مصر، يا حبيبتي يا مصر، يا أغلى أسم في الوجود ، مشربتش من نيلها فيها حاجة حلوة .. أداء الواعدين "نهال سيد، محمد الصبان، محمود الوكيل، منة اشرف، ندى صبرى، شيماء محسن، أمل اسامة، دينا حمدى، محمد إبراهيم، هودى كريم".

‏أما الثانى يقدم خلاله كورال الشباب والأطفال بمصاحبة فصل الباليه تابلوهات غنائية إستعراضية منها إذا مصر قالت، تعرف تتكلم بلدى، حبيبتى من ضفايرها، زي ما هى حبها، سلم ع الشهداء، أقوي من الزمان، أنا مصرى ونوبى ، تتر مسلسل العائلة، وقف الخلق، أحلف بسماها، تحيا مصر، الوطن الأكبر .. أداء محمد محمود، ساندرا، ملك جوهر، أحمد فايد، نهى المصري، حبيبة الشريف، شمس، أمل خليفة، إيمان منصور، خالد الشيخ، محمد يسرى".