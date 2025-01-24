شكرا لقرائتكم خبر عن هذه سنة الحياة.. هل انفصلت نانسي عجرم عن فادي الهاشم بعد رسالتها الغامضة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية العديد من الشائعات التي تفيد بانفصال النجمة اللبنانية نانسي عجرم من زوجها الدكتور فادي الهاشم، بعد زواج دام 17 عامًا، وذلك بعد رسالة غامضة كتبتها نانسي عبر حسابها بموقع "X".

بدأت القصة عندما كتبت نانسي عجرم: "عندما ينتهي فصل، تبدأ روحنا في كتابة فصل جديد، هذه سنّة الحياة"، ليزعم بعض جمهورها أن تلك الرسالة تعني انفصالها رسميًا عن زوجها فادي الهاشم.

كما انتشر خبر شائعات انفصال نانسي عجرم وفادي الهاشم عبر المواقع الإخبارية اللبنانية، كما كتبت إحدى الصفحات اللبنانية المهتمة بالفن عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم سيعلنان انفصالهما بطريقة ودية بعد سنوات طويلة من الزواج وأن القرار جاء بالتفاهم المتبادل، مع تأكيدهما أن الاحترام المتبادل والعلاقة الطيبة ستبقى تجمعهما من أجل بناتهما، وأن نانسي أوضحت أن الأولوية توفير بيئة سليمة ومستقرة لأطفالهم، بعيدا عن أي خلافات أو توترات، والانفصال لا يعني نهاية الاحترام والصداقة التي طالما جمعت بينهما.

يذكر أن نانسي عجرم تستعد خلال الفترة المقبلة لطرح أغنية جديدة، بعنوان "طول عمري نجمة"، من كلمات: هاني عبد الكريم، وألحان: محمد رحيم، وتوزيع: الكسندر مسيكيان، وإخراج: ريشا سركيس.



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