محمد سعد: “قفلت صفحة كركر وحناوي”.. وهذا سبب إلغاء فيلمه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان محمد سعد، الأسباب التي أدت الى انتهاء المشروع السينمائي، الذي كان من المقرر أن يتعاون فيه مع المخرج محمد سامي، خلال الفترة الماضية، حيث أكد أنه اكتشف أن هذا الفيلم كان سيعيده الى مرحلة كركر، مؤكداُ أنه اكتفى من تلك النوعية من الأدوار.

قال سعد خلال ندوة صحافية: “الفيلم كان هيرجعني لـفترة كركر وحناوي ورضا.. خلاص بقى أنا اكتفيت من السكة دي وقفلتها، ومش هشخص الشخصيات دي تاني”.

يُذكر أنه يعرض حالياً لمحمد سعد فيلم “الدشاش” الذي حقق نجاحاً كبيراً خلال أسبوع عرضه الأول وتخطى حاجز الثلاثين مليون جنيه، وعبر سعد خلال تصريحات له في العرض الخاص للفيلم عن سعادته الكبيرة بردود فعل الجمهور، قائلاً: “أنا عملت اللي أنتم طالبينه مني”.

أضاف أنه استمتع بشكل كبير بمشاعر التأثر التي لمسها من الجمهور، مشيرًا الى أن هذه اللحظات جعلته يشعر بقيمة العمل الذي قدمه، موضحًا أن الأدوار التي كانت تعرض عليه قبل ذلك غالبًا كانت تستلزم الأدوار التي تم حصره فيها من قبل، لكنه أكد أنه مع مرور الوقت قرر أن يستجيب لرغبة الجمهور ويغير من نوعية أعماله، مؤكداً: “الورق هو اللي ظلمني، أنا مظلمتش نفسي، مكنتش لاقي ورق، ولما جه فيلم الدشاش، قفشته ومعداش من إيدي”.

يذكر أن فيلم الدشاش يشارك في بطولته نخبة من النجوم منهم: باسم سمرة وزينة وخالد الصاوي ونسرين أمين ونسرين طافش ومريم الجندي ورشوان توفيق، ومن إخراج سامح عبد العزيز.