جورج وسوف يحيى ذكرى رحيل نجله: “أصعب ذكرى لا تُنسى”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيا سلطان الطرب جورج وسوف ذكرى وفاة نجله وديع بكلمات مؤثرة عبر حسابه على إنستجرام. وشارك وسوف مقطع فيديو ظهر فيه وهو يغني لنجله الراحل، وعلق عليه قائلاً: “آخ يا وديع، أصعب ذكرى لا تُنسى”. يُذكر أن وديع جورج وسوف رحل عن عالمنا في 6 يناير 2023 إثر مضاعفات جراحة تكميم المعدة.

وفي سياق فني آخر، انتهى جورج وسوف مؤخراً من تسجيل أحدث أغانيه باللهجة المصرية داخل أحد الاستوديوهات اللبنانية. الأغنية الجديدة تأتي بتوقيع صُنّاع مصريين، وذلك بعد نجاحهم السابق مع أغنية “نجم عالي”. ومن المقرر طرح الأغنية بعد انتهاء مرحلة المكساج وتصويرها على طريقة الفيديو كليب خلال الأيام المقبلة.

وكان وسوف قد طرح مؤخراً أغنية “نجم عالي” باللهجة المصرية عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب. الأغنية من كلمات ملاك عادل، ألحان محمد يحيى، وتوزيع زيزو فاروق، وتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب بمشاركة الفنانة ديمة قندلفت.

وعلى صعيد الحفلات، أحيا جورج وسوف حفلاً غنائياً بمشاركة نجوى كرم ومروان خوري في أبوظبي بمناسبة ليلة رأس السنة. قدم النجوم خلال الحفل مجموعة من أشهر أغنياتهم التي تفاعل معها الجمهور بحماس كبير.