“ادعاءات كاذبة وتافهة”.. نيكي ميناج ترد على دعوى الاعتداء والضرب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ردت المغنية العالمية نيكي ميناج على الدعوى القضائية التي رفعها ضدها مدير أعمالها السابق، براندون جاريت، والتي تتهمها بالاعتداء والضرب. وفقًا لمجلة Variety، وصف فريق محامي ميناج الادعاءات بأنها “كاذبة وتافهة”، مؤكدين ثقتهم في أن القضية ستنتهي لصالحها.

بحسب الدعوى المقدمة في محكمة لوس أنجلوس العليا، ادعى جاريت أنه تعرض للصفع من قبل ميناج خلال جولتها Pink Friday 2 في مدينة ديترويت عام 2023. وأشار إلى أن الحادث وقع في غرفة ملابس ميناج بسبب سوء فهم بشأن مهمة كان مكلفًا بها، حيث تصاعدت الأمور عندما غضبت ميناج من عدم إجابته بالشكل المطلوب، ما دفعها إلى الاعتداء عليه جسديًا، وفقًا للملف المقدم.

وجاء في الشكوى أيضًا أن جاريت قدم تقريرًا للشرطة في شيكاغو بعد الواقعة، وطلب مرافقة الشرطة إلى الفندق الذي كان يقيم فيه، خوفًا على سلامته الشخصية.

في المقابل، نفى محامي ميناج، جود بورستين، هذه الادعاءات تمامًا، مشيرًا إلى أنه “لم يتم تقديم أي شكوى رسمية إلى موكلته، وبالتالي، فهم لا يعرفون الادعاءات المحددة”.

وأضاف بورستين في تصريحاته لمجلة Variety: “إذا كانت الدعوى كما وردت في TMZ، فهي كاذبة تمامًا وتافهة. نحن واثقون من أن القضية سيتم حلها بسرعة لصالح نيكي ميناج”.

القضية أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الفنية، حيث ينتظر المتابعون تطوراتها لمعرفة ما إذا كانت الادعاءات ستُثبت أمام القضاء أم سيتم إسقاطها كما يؤكد فريق ميناج القانوني.