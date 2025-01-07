محمد هنيدي يعود للدراما الرمضانية بعد غياب 6 سنوات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعد النجم محمد هنيدي للعودة إلى الدراما التليفزيونية في موسم رمضان 2025 من خلال مسلسل “شهادة معاملة أطفال”، بعد غياب دام ست سنوات منذ آخر أعماله الدرامية، مسلسل “أرض النفاق” الذي عُرض في 2018.

ويجسد هنيدي في المسلسل شخصية محامٍ شرير، وهي شخصية جديدة يقدمها لأول مرة في مشواره الفني، حيث يتعرض لمواقف كوميدية ومفارقات طريفة ضمن أحداث العمل.

المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج وائل فرج، وإنتاج شركة United Studios، ويشارك في بطولته كل من نهى عابدين، جيهان خليل، صبري فواز، سما إبراهيم، محمود حافظ، مع الإعلان عن أسماء إضافية خلال الأيام المقبلة.

محمد هنيدي ينتظر عرض فيلم “الجواهرجي” مع منى زكي

على صعيد آخر، ينتظر هنيدي عرض فيلمه الجديد “الجواهرجي”، الذي يجمعه بالنجمة منى زكي، ويشارك في بطولته لبلبة، أحمد السعدني، تارا عماد، باسم سمرة، عارفة عبد الرسول. الفيلم من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول الأزمات والمواقف الطريفة التي تواجه الأزواج في حياتهم اليومية.

آخر أعمال هنيدي في السينما

كان آخر ظهور سينمائي للنجم محمد هنيدي في فيلم “مرعي البريمو”، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد. وشارك في بطولته مع هنيدي كل من غادة عادل، أحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح، لطفي لبيب، نيلي محمود.

وجسد هنيدي خلال الفيلم شخصية مرعي، تاجر بطيخ يعيش مع زوجته، التي تجسدها غادة عادل، ويواجهان معًا العديد من المواقف والمغامرات الطريفة في إطار كوميدي شعبي.

عودة محمد هنيدي إلى الدراما الرمضانية تُعد من أبرز مفاجآت الموسم القادم، حيث ينتظر جمهوره بفارغ الصبر إطلالته الجديدة وشخصيته غير التقليدية التي سيقدمها في “شهادة معاملة أطفال”.