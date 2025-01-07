مصطفى كامل يُكرَّم من الساسيم.. تقديراً لمسيرته الغنائية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حصل الفنان المصري مصطفى كامل على تكريم خاص من جمعية الساسيم الفرنسية، التي تُعنى بحقوق المؤلفين والملحنين في العالم، تقديرًا لمسيرته الحافلة وإسهاماته البارزة في الأغنية العربية.

ويُعتبر مصطفى كامل واحدًا من القلائل الذين نجحوا في فرض بصمتهم الخاصة على المشهد الغنائي العربي خلال السنوات الماضية، بفضل موهبته الاستثنائية في الكتابة والتلحين، إلى جانب تميزه كمطرب.

شهدت مسيرته الغنائية تعاونًا مع نخبة من أبرز نجوم مصر والوطن العربي، من بينهم:

عمرو دياب

محمد منير

محمد فؤاد

حمادة هلال

محمد محيي

شيرين عبد الوهاب

بهاء سلطان

خالد عجاج

وردة الجزائرية

عفاف راضي

ويُذكر أن مصطفى كامل قدّم العديد من الأعمال الفنية الناجحة التي تركت بصمة واضحة في تاريخ الأغنية العربية، حيث تميزت أعماله بالتنوع بين الأغاني الرومانسية والاجتماعية والوطنية، ما جعله واحدًا من أهم الأسماء في مجال التأليف والتلحين على الساحة الفنية.

يأتي هذا التكريم ليؤكد مكانة مصطفى كامل كفنان شامل، أثرى المكتبة الموسيقية العربية بأعماله، وحقق نجاحات كبيرة سواء بأغنياته الخاصة أو من خلال الأعمال التي كتبها ولحنها لنجوم الصف الأول.