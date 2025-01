أدريان برودي يتوّج بجائزة أفضل ممثل في غولدن غلوب 2025

جائزة أفضل ممثل في غولدن غلوب 2025

ما هو حفل توزيع جوائز غولدن غلوب؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 يناير 2025 07:19 صباحاً - اختُتمت فعاليات النسخة الـ 82 من، بعد أن شهد الحفل منافسات قوية بين أضخم الإنتاجات السينمائية والتلفزيونية لعام 2024، بالإضافة لمنافسات أبرز أسماء النجوم والنجمات في أمسية ساحرة جمعت بين الفن والأناقة.حصدجائزةلأفضل أداء لممثل في فيلم درامي عن دوره في "THE BRUTALIST". وجاء الفيلم من بطولة أدريان برودي، فيليسيتي جونز، جاي بيرس، وهو من تأليف برادي كوربيت، مونا فاستفولد، ومن إخراج برادي كوربيت. بينما فازت الممثلة والروائية البرازيلية فيرناندا توريس بجائزةلأفضل أداء لممثلة في فيلم درامي عن دورها في I’M STILL HERE، واستطاعت توريس أن تتفوق على زميلاتها المرشحات لنفس الجائزة؛ أنجلينا جولي عن فيلم ماريا Maria، وباميلا أندرسون عن فيلم THE LAST SHOWGIRL، ونيكول كيدمان عن فيلم BABYGIRL، تيلدا سونتون عن فيلم THE ROOM NEXT DOOR، وكيت وينسلت عن فيلم LEE.إليكِ هذا الخبر برادي كوربيت يفوز بجائزة أفضل مخرج في حفل توزيع جوائز غولدن غلوب

بدأ أول حفل توزيع جوائز غولدن غلوب عام 1944، كعرض جوائز ترفيهي رائد سنوي يكرم الإنجازات في كلٍ من التلفزيون والسينما. غالبًا ما يُشار إليه باسم "حفل العام في هوليوود"، وهو أكبر حفل توزيع جوائز في العالم للاحتفال بأفضل ما في السينما والتلفزيون.

على مدار العقود الثلاثة الماضية، مكنت جوائز غولدن غلوب من التبرع بأكثر من 55 مليون دولار للجمعيات الخيرية المتعلقة بالترفيه بما في ذلك برامج المنح الدراسية ومشاريع ترميم الأفلام والجهود الإنسانية. كما دعم هذا التمويل برامج متنوعة بالشراكة مع مجموعات المناصرة التي تهدف إلى تعزيز الوصول إلى هوليوود للمجتمعات المحرومة.

