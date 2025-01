برادي كوربيت يفوز بجائزة أفضل مخرج في حفل توزيع جوائز غولدن غلوب

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 يناير 2025 05:49 صباحاً - لا تزال فعاليات حفل توزيع جوائز غولدن غلوب مستمرة بمنافسة قوية بين أضخم الأعمال السينمائية والإنتاجات التلفزيونية، فضلاً عن منافسات النجوم والمخرجين والمؤلفين. وقد حصل المخرج برادي كوربيت على لقب أفضل مخرج.

برادي كوربيت أفضل مخرج في حفل غولدن غلوب 2025

حصد المخرج برادي كوربيت جائزة أفضل مخرج في حفل توزيع جوائز غولدن غلوب عن فيلم THE BRUTALIST، ويأتي فوز الفيلم بعد أن نافس معه في نفس الفئة جاك أوديار عن فيلم EMILIA PÉREZ، شون بيكر عن فيلم ANORA، إدوارد بيرغر عن فيلم CONCLAVE، كورالي فرجات عن فيلم THE SUBSTANCE، وبايال كاباديا عن فيلم ALL WE IMAGINE AS LIGHT.

وقد تم خلال الحفل الإعلان عن فوز فيلم "Conclave" بجائزة أفضل سيناريو فيلم سينمائي لـ بيتر ستروغان، وتم عرض الفيلم عام 2024 ودارت أحداثه حول تكليف الكاردينال "لورانس: بمهمة قيادة واحدة من أكثر الأحداث القديمة سرية في العالم، حيث يتعين عليه خلال مجلس مُغلق اختيار البابا الجديد، وبمرور الوقت يجد نفسه في قلب مؤامرة كبيرة.

تفاصيل حفل جوائز غولدن غلوب

يُذكر أن أول حفل توزيع جوائز غولدن غلوب تم إطلاقه عام 1944، كعرض جوائز ترفيهي رائد سنوي يكرم الإنجازات في كلٍ من التلفزيون والسينما. غالبًا ما يُشار إليه باسم "حفل العام في هوليوود"، وهو أكبر حفل توزيع جوائز في العالم للاحتفال بأفضل ما في السينما والتلفزيون.

على مدار العقود الثلاثة الماضية، مكنت جوائز غولدن غلوب من التبرع بأكثر من 55 مليون دولار للجمعيات الخيرية المتعلقة بالترفيه بما في ذلك برامج المنح الدراسية ومشاريع ترميم الأفلام والجهود الإنسانية. كما دعم هذا التمويل برامج متنوعة بالشراكة مع مجموعات المناصرة التي تهدف إلى تعزيز الوصول إلى هوليوود للمجتمعات المحرومة.

