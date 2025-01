شكرا لقرائتكم خبر عن هل تحصل نيكول كيدمان على الجائزة الـ6 من جولدن جلوب اليوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوقع Rotten Tomatoes فوز النجمة العالمية نيكول كيدمان بجائزة أفضل ممثلة - فيلم درامي عن مشاركتها فى فيلم Babygirl، بـ حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في دورته الـ 82، حيث سيقام الحفل خلال الساعات المقبلة، ويرجع ذلك بسبب ظهور كيدمان بشكل مختلف تمامًا، كما حصلت كيدمان على 17 ترشيحًا لجوائز الجولدن جلوب وحصلن على الجائزة خمس مرات.

ويتنافس على جائزة أفضل أداء لممثلة في فيلم درامي كل من:

باميلا أندرسون، "The Last Showgirl"

أنجلينا جولي، "Maria"

نيكول كيدمان، "Babygirl"

تيلدا سوينتون، "The Room Next Door"

فرناندا توريس، "I’m Still Here"

كيت وينسليت، "Lee"



نيكول كيدمان

على أن يبدأ حفل توزيع جوائز جولدن جلوب السنوي الـ 82 على الهواء مباشرة في تمام الساعة 3 من صباح الغد الإثنين 6 يناير الجارى، و8 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة من اليوم 5 يناير الجارى، على شبكة CBS وعبر الإنترنت من خلال Paramount+ في الولايات المتحدة وسيكون متاحًا لمشتركي Paramount+ Essential يوم الإثنين.

وأشار منظمو حفل توزيع جوائز جولدن جلوب إلى أن Entertainment Tonight وVariety يشتركان في بث مباشر للحدث في وقته، على أن يبدأ البرنامج المسبق الذي تستضيفه راشيل سميث من ET ومارك مالكين من Variety في البث في الساعة 6:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة عبر منصات Variety وPenske Media.

ومع ترشح العديد من الأفلام العالمية، تمكنت 5 أفلام عن الفوز بنصيب الأسد فى الترشيحات عن غيرها، وهم:

فيلم Emilia Perez حصل على 10 ترشيحات

1. أفضل فيلم موسيقى أو كوميدى

2. أفضل فيلم سينمائي - ناطق بغير الإنجليزية

3. أفضل سيناريو - فيلم سينمائي

4. أفضل مخرج جاك أوديار

5. أفضل أداء لممثلة في فيلم درامى - كارلا صوفيا جاسكون

6. أفضل أداء لممثلة في اى فيلم سينمائى - سيلينا جوميز

7. أفضل أداء لممثلة في اى فيلم سينمائى - زوي سالدانا

8. أفضل موسيقى تصويرية أصلية – فيلم سينمائي

9. أفضل أغنية أصلية – فيلم سينمائى

10. أفضل أغنية أصلية – فيلم سينمائى

فيلم The Brutalist حصل على 7 ترشيحات

1. أفضل فيلم درامى

2. أفضل سيناريو - فيلم سينمائي

3. أفضل مخرج - برادي كوربيت

4. أفضل أداء لممثل في فيلم درامى - أدريان برودي

5. أفضل أداء لممثلة في اى فيلم سينمائى - فيليسيتي جونز

6. أفضل أداء لممثل في دور مساعد في أي فيلم سينمائي - جاي بيرس

7. أفضل موسيقى تصويرية أصلية – فيلم سينمائي

فيلم Conclave حصل على 6 ترشيحات

1. أفضل فيلم درامى

2. أفضل سيناريو - فيلم سينمائي

3. أفضل مخرج - إدوارد بيرجر

4. أفضل أداء لممثل في فيلم درامى - رالف فاينز

5. أفضل أداء لممثلة في اى فيلم سينمائى - إيزابيلا روسيليني

6. أفضل موسيقى تصويرية أصلية – فيلم سينمائي

فيلم Anora حصل على 5 ترشيحات

1. أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي

2. أفضل سيناريو - فيلم سينمائي

3. أفضل مخرج – شون بيكر

4. أفضل أداء لممثل في دور مساعد في أي فيلم سينمائي - يورا بوريسوف

5. أفضل أداء لممثلة في فيلم موسيقى أو كوميدى - مايكي ماديسون

فيلم The Substance حصل على 5 ترشيحات

1. أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي

2. أفضل سيناريو - فيلم سينمائي

3. أفضل مخرج - كورالي فارجات

4. أفضل أداء لممثلة في فيلم درامى - ديمي مور

5. أفضل أداء لممثلة في اى فيلم سينمائى - مارجريت كوالي