أكثر 5 مسلسلات بحث عنها الجمهور السعودي خلال عام 2024

كشف محرك البحث جوجل، بالتزامن مع الساعات الأخيرة من العام الحالي، عن أكثر 5 مسلسلات بحث عنها الجمهور السعودي، خلال العام 2024، لاسيما أن الشهور الماضية شهدت عددًا كبيرًا من المسلسلات التي حققت نجاحًا جماهيريًا في دول الخليج والوطن العربي بشكلٍ عام.

"ثانوية النسيم" يتصدر

تصدر المسلسل السعودي "ثانوية النسيم"، قائمة أكثر المسلسلات بحثًا في السعودية خلال عام 2024، إذ حقق نجاحًا كبيرًا طوال فترة عرضه، نهاية شهر يناير الماضي، عبر منصة "شاهد"، خاصة أنه يتناول قضية مجتمعية تخص أجيالًا عديدة، مرتبطة بقضية التعليم.

وناقش المسلسل المكوّن من 8 حلقات فقط، دور المُعلمين في خطط الإصلاح التي يقومون بها داخل المدارس، من خلال المُعلم الجديد "عبد الله" الذي يحمل درجة الماجستير في إصلاح التعليم، وينتقل إلى إحدى المدارس، إذ يتحداه الطالب "مشعل"، في أنه سيجبره على الفرار من الثانوية قبل انتهاء العام الدراسي، فيقبل المُعلم التحدي، لتبدأ معركة إصلاحية ونفسية وأخلاقية، يخوضها المدرس الشاب، بهدف إصلاح طلابه وتغيير سلوكهم.

وشارك في بطولة المسلسل، كلّ من: خالد صقر، نايف البحر، أحمد الكعبي، نواف الدريهم، عبيد الودعاني، عبد الله متعب، آلاء سالم، مريم عبد الرحمن، هند محمد، زين جهاد، نورا ياسين، روان الطويرقي، علياء محمد، فهد البتيري، ريم الحبيب وسعيد صالح، والعمل تأليف علاء حمزة، وإخراج عبدالرحمن الجندل.

"المتوحش" في المركز الثاني

وجاء المسلسل التركي "المتوحش" في المركز الثاني، بعدما حقق انتشارًا كبيرًا بين الجمهور السعودي، منذ بداية عرضه في 12 سبتمبر عام 2023، حيث يتناول قضية اجتماعية مهمة، من خلال تسليط الضوء على خطف الأطفال والانتقام بين العائلات.

وتدور أحداث المسلسل المكوّن من 36 حلقة، حول شاب يُدعى "يامان" الذي وجد نفسه في الشارع وحيدًا، عندما كان طفلًا، لم يعرف من أهله، تعرف إلى "سيسور" و"عاصي" و"أوموت"، واتخذهم إخوة له، وعاش الشباب الـ3 والفتاة مع بعضهم بعضاً بوصفهم عائلة واحدة، تاركين الماضي وراء ظهورهم، وأسسوا بيتًا بسيطًا في منطقة تشبه العشوائيات، وعن طريق الصدفة عرف عائلته الأصلية، التي كانت تعيش في منزل فاخر ضخم، وحياة تختلف عن التي شب فيها تماماً، ويعرف وقتها أن اسمه الحقيقي "علي"، وبعد أن ينتقل للعيش مع عائلته، تبدأ الصراعات من هنا، ويكتشف كل فترة حقائق جديدة صادمة، حتى يعرف أن الشخص الذي خطفه عندما كان طفلًا هو أحد أفراد عائلته.

"المتوحش" إخراج تشاتاي طوسون، وتأليف هلال يلدز، وبطولة: خالد أوزغور ساري، سيماي بارلاس، دولوناي سويسرت، يورداير أوكور، بيرتان أصلاني، تايانج أيايدن.

وفي ظل النجاح الكبير الذي حققه المسلسل، من المُقرر وجود جزء ثانٍ خلال الفترة المقبلة، حسبما أعلنت الشركة المنتجة، بينما لم تكشف بعد عن موعد انطلاق التصوير، وكذلك موعد العرض.

"بيت العنكبوت" يلفت الأنظار

ونجح المسلسل السعودي "بيت العنكبوت" في لفت الأنظار، مما جعله مُتصدرًا في قائمة المسلسلات الأكثر بحثًا داخل المملكة، لاسيما أن أحداثه تدور في إطار اجتماعي ممزوج بالإثارة والتشويق.

وتدور أحداث المسلسل السعودي حول الشقيقين "راشد" و"فيصل" اللذين يعملان مع والدهما في تجارة الذهب، لكن طمعهما في المال والسلطة يزرع بذور عداوة بينهما، فيما ستحرص "نورا" زوجة "راشد" على تغذية نارها بمهارة، وهو بطولة فايز بن جريس ، تركي الكريديس، جبران الجبران، غادة الملا، لبنى عبد العزيز، أصايل محمد هاشم نجدي، والعمل من تأليف محمد حنش، وإخراج بهاء خداج.

وشهدت الحلقة الأخيرة من المسلسل، جرعة كبيرة من الإثارة والتشويق، خاصة بعد قيام "نورة" الفنانة لبنى عبد العزيز بإشعال النيران في جسدها، وقت معرفتها بحضور رجال الشرطة للقبض عليها بسبب الحادث الذي دبرته لزوجها وزوجته الأخرى، إلا أن المصير الذي واجهته كان صعبًا، حيث تعرض جزء كبير من جسدها ووجهها لتشوه بسبب النيران إلى جانب قضاء عقوبتها داخل السجن، وهناك أنجبت طفلة وحاول والدها أن يزورها في السجن لترى ابنتها، لكن الطفلة الصغيرة شعرت بحالة من الخوف الشديد منها.

"حالة خاصة" لـ طه دسوقي

كما دخل أيضًا المسلسل المصري "حالة خاصة" بطولة الفنان الشاب طه دسوقي، في دائرة البحث، والذي عُرض في مطلع عام 2024، حيث حقق نجاحًا ضخمًا آنذاك، وتصدر محركات البحث، رغم أنه كان يمثل أولى تجارب "طه" في البطولة المطلقة، إلا أنّ القصة لفتت الأنظار، ربما لكون العمل يتناول قصة إنسانية، وتفوق البطل في تجسيدها على الشاشة.

وتدور الأحداث حول المحامي "نديم أبو سريع" الذي يمتلك قدرات خاصة، ويلتحق بالعمل في مكتب محاماة شهير تمتلكه "أماني النجار"، وتمتلئ رحلة "نديم" بالتحديات الصعبة، ورغم استغلاله في الكثير من الأمور، إلا أن شخصيته وقلبه الأبيض كانا دائمًا منقذين له.

مسلسل "حالة خاصة"، يضم مجموعة من النجوم، أبرزهم: طه دسوقي، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، هايدي كابوه، والمسلسل من تأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج شركة تى فيجن للمنتج طارق الجنايني.

مسلسل House of the Dragon في المركز الخامس

ومن ضمن المسلسلات الأكثر بحثًا في السعودية خلال عام 2024، مسلسل House of the Dragon، الذي عُرض الجزء الثاني منه منتصف 2024، وهو مكون من 8 حلقات فقط، وتدور أحداثه قبل 200 عام من أحداث مسلسل Game of Thrones الشهير، ويسلط الضوء على تاريخ عائلة تارجيريان المليء بالاضطرابات. ويتميز المسلسل، المقتبس عن رواية "النار والدم" للكاتب الروائي جورج آر. آر. مارتن، بالأحداث والمشاهد المشوقة، مما يوفر للمشاهدين تجربة لا مثيل لها.

