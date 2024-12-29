هنا الزاهد تكشف سر قبولها دور سارة في بضع ساعات في يوم ما

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 ديسمبر 2024 01:19 مساءً - حقق فيلم "بضع ساعات في يوم ما" نجاح جماهيري كبير فور عرضه بدور العرض السينمائي، وبجانب الإيرادات الكبيرة أشاد به الكثير من رواد السوشيال ميديا وصناع الفن.

هنا الزاهد تكشف عن شخصية سارة

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عبرت الفنانةعن سعادتها بالمشاركة في هذا العمل، وكشفت لمحبيها سر قبولها تجسيد شخصية سارة من خلال منشور قالت فيه: "سارة من رواية.. أنا من الناس اللي قرأت الرواية دي لـ محمد صادق وكنت حابة شخصية معينة اسمها سارة واتعلقت بقصتها لأنها شبهي جدا"، وتابعت قائلة: "يشاء القدر أن الرواية دي تتعمل فيلم وأنا اللي أعمل سارة وكمان من إخراج الأستاذ عثمان أبو لبن مخرج فيلم قصة حب.. تقدروا تشوفوا الفيلم في السينمات، يا رب يعجبكم".

فيلم "بضع ساعات في يوم ما"بطولة مي عمر، هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد سلام، أسماء جلال، أحمد صلاح السعدني، محمد الشرنوبي، خالد أنور، وآخرين، وهو من تأليف محمد صادق ومقتبس من رواية بنفس الاسم، وهو من إخراج عثمان أبو لبن.

قصة مسرحية الباشا

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نشاط سينمائي ملحوظ

الجدير بالذكر أن هنا الزاهد تشارك حالياً في بطولة مسرحية "الباشا" التي يتم عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض بجانب كريم عبد العزيز، هيدي كرم، حاتم صلاح، مصطفى البنا، الطفل جان رامز وآخرين، وتدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي تشويقي، حول "أبو المعاطي الباشا" وأسرته البسيطة، التي تعيش متكاتفة في غرفة متواضعة على سطح مبنى قديم، تتحول حياتهم حين ينتقلون إلى فيلا المليارديرة "ليلى الصياد"، ليواجهوا سلسلة من المفارقات الاجتماعية الساخرة، فهل سيثبتون أمام تحديات الرفاهية الجديدة؟ وهل سيصمد ترابطهم العائلي، أم سيتغير كل شيء؟.وفي سياقٍ آخر، تواصلتصوير فيلم "الشاطر" الذى يجمعها بالفنان أمير كرارة للمرة الأولى، ومن تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداثه في إطار أكشن كوميدي لعرضه في دور العرض خلال عام 2025، ويشارك فى بطولة الفيلم مصطفى غريب، عادل كرم وعدد آخر من الفنانين سيتم الإعلان عن أسمائهم قريباً.

كما تنتظر هنا الزاهد طرح فيلم "ري ستارت" مع تامر حسني، فى موسم عيد الفطر السينمائي 2025، ويسجل الفيلم التعاون الثانى بين هنا الزاهد وتامر حسني في السينما، بعد فيلم "بحبك" وكان من تأليف وإخراج تامر حسني في أولى تجاربه الإخراجية.

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