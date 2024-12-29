أفراد جدد رحبت بهم العائلات الملكية في عام 2024

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 ديسمبر 2024 01:19 مساءً - أوشك عام 2024 على التنتهاء، لكنه كان بداية حياة أعضاء جدد في العائلات الملكية، التي بكل الحب استقبلت مواليد، كُتب عام 2024 في شهادة ميلادهم. وعلى جانبٍ آخر، لم ترحب العائلات الملكية بمواليد جدد، بل أعلنت الحمل على أن تكون الولادة عام 2025.

وفي هذا الموضوع سنجمع لكم المواليد الملكية التي أضافت روحاً جديدة وبهجة لعائلاتهم هذا العام، بالإضافة للمواليد المتوقع ولادتهم عام 2025 بعد الإعلان عن الحمل في هذا العام.

لوكسمبورغ وأول طفل ملكي لعام 2024

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استقبلت 2024 أول طفل ملكي في 7 يناير، حيث رحب الأمير فيليكس والأميرة كلير من لوكسمبورغ بمولودهما الثالث؛ بلتازار فيليكس كارل.

وفي إعلان الولادة، شارك الديوان الملكي التالي: "إنه لأمر سعيد للغاية أن نعلن ولادة ابننا. وُلد الأمير في 7 يناير 2024 في Maternité Grande-Duchesse Charlotte. سيُطلق على الأمير حديث الولادة اسم بلتازار فيليكس كارل. يزن 3,220 كجم ويبلغ طوله 50 سم".

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الأميرة ألكسندرا من لوكسمبورغ تستقبل طفلتها الأولى

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في 14 مايو، أعلن ديوان الدوقية الكبرى للوكسمبورغ عن توسع عائلة الأميرة ألكسندرا، بمشاركة خبر استقبال طفلتها الأولى، وهي فتاة تُدعى فيكتوار، وتصل الطفلة إلى المركز التاسع في خط خلافة عرش لوكسمبورغ، والحفيدة الثامنة للدوق هنري والدوقة تيريزا.

قال الديوان في بيان استقبال الحفيدة الجديدة: "يسعد الدوق الأكبر والدوقة الكبرى أن يعلنا ولادة حفيدتهما فيكتوار، الطفلة الأولى لابنتهما ألكسندرا وصهرهما نيكولاس، التي ولدت يوم الثلاثاء 14 مايو في باريس"، وأضاف البيان أن الأم والطفلة في حالة جيدة.

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الأميرة إيمان.. ابنة ولي العهد الأمير الحسين والأميرة رجوة

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في الثالث من أغسطس 2024، رحب الزوجان الملكيان ولي عهد الأردن الأمير الحسين والأميرة رجوة الحسين بمولودتهما الأولى؛ الأميرة إيمان بنت الحسين، وقد شارك الأمير الحسين الخبر في الصباح الباكر من يوم 3 أغسطس، من خلال مشاركة عن طريق قصص إنستغرام، جاءت كالتالي: "اللهم لك الحمد حمداً يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. لقد منّ الله علينا بمولودة أسميناها إيمان. اللهم اكتب لها حُسن الخلق والخُلُق والصحة والعافية. اللهم أنبتها نباتاً حسناً واجعلها من الصالحات الذاكرات".

أما عن حمل الأميرة رجوة، فقد كان إعلان الحمل أيضاً في 2024، حيث شارك الديوان الملكي الهاشمي في أول أيام عيد الفطر المبارك 2024، الخبر من خلال صورة زفاف الأمير الحسين والأميرة رجوة، مع تعليق جاء كالتالي: "يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن بأن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة الحسين، ينتظران، بعون الله وفضله، مولودهما الأول، في صيف العام الحالي".

إليكِ هذا الخبر: الأمير الحسين والأميرة رجوة يرزقان بمولودتهما الأولى

حمل الأميرة بياتريس والولادة في 2025

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أعلنت الأميرة بياتريس عن حملها الثاني، من خلال بيان للقصر الملكي، عبر الصفحات الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال قصر باكنغهام في بيان: "يسعدنا الإعلان أن الأميرة بياتريس والسيد إدواردو مابيلي موزي ينتظران طفلهما الثاني في أوائل العام الجديد، ليكون شقيقاً لـ وولفي، البالغ من العمر ثماني سنوات، وسيينا، البالغة من العمر ثلاث سنوات"، وأضاف البيان: "لقد تم إبلاغ الملك تشارلز بالخبر، وكلتا العائلتين مسرورتان بهذا الخبر".

لدى بياتريس، 36 عاماً، وزوجها إدواردو، 40 عاماً، ابنة تُدعى سيينا إليزابيث، وُلدت في سبتمبر 2021، وبياتريس هي أيضاً زوجة أب لابن إيدو كريستوفر وولف، المعروف باسم "وولف".

الأميرة صوفيا والأمير كارل فيليب ينتظران طفلهما الرابع

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أعلنت العائلة المالكة السويدية عبر الحساب الرسمي على إنستغرام، وموقعها الرسمي على الإنترنت، أن الأميرة صوفيا والأمير كارل فيليب ينتظران طفلهما الرابع. وعلّقا على المنشور الذي حمل صورة الزوجين: "يسرّ الأمير كارل فيليب والأميرة صوفيا أن يعلنا أن الأميرة تنتظر الطفل الرابع للزوجين. الأميرة صوفيا في صحة جيدة، ومن المتوقع الولادة في فبراير 2025، ولا يتوقع حدوث أي تغييرات في البرنامج الرسمي للأميرة صوفيا خلال الخريف".

وبالتالي، فإن الزوجين ينتظران طفلهما الرابع، مما يعني أن الأمراء: ألكسندر 8 سنوات، غابرييل 7 سنوات، وجوليان 3 سنوات، سيكون لديهم بعد أشهر قليلة أخ صغير.

إليكِ هذا الخبر: الأمير كارل فيليب والأميرة صوفيا في أول ظهور علني لهما منذ إعلان حملها

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