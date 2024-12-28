شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى ميلاده.. علي إسماعيل عالم غنى من النغم الأصيل وموسيقى خالدة والان مع تفاصيل الخبر

يحل اليوم السبت، ذكرى ميلاد الموسيقار على إسماعيل الـ 102، والذي يعتبر تيمية حظ محمود رضا وشقيقه على رضا في السينما فقد نجح الثلاثي سويا في أجازة نص السنة بطولة ماجدة وفريدة فهمي وغرام في الكرنك، وربما تعاون الثلاثي في غرام في الكرنك كان الأكثر توهجا وآلقا ليكون واحد من أمتع الأفلام وتسطر استعراضاته وأغانيه التاريخ لفرقة رضا ولواحد من أعظم الأفلام الاستعراضية والغنائية.

عظيمة هي موسيقى الموسيقار على إسماعيل التصويرية لفيلم "حرامي الورقة"، الذي لعب بطولته نجلاء فتحي ومحمود رضا وحمل توقيع المخرج على رضا عن قصة وسيناريو وحوار محمد عثمان، ذلك العمل الذي تعتبر الموسيقى به واحدة من أعظم علامات تميزه، فالقصة بسيطة والحبكة تتناسب مع طبيعة العمل الموسيقي الغنائي البسيط، عمل تحتل فيه الموسيقى والأغنيات المكانة الأبرز وربما تتغلب علي باقي عناصر العمل، فهو يقدم عالم غنى من النغم الأصيل وتبقى موسيقاه خالدة.

ورغم هذا النجاح الكبير إلا أن أيضا في "حرامي الورقة" كان له نصيب من النجاح خاصة لموسيقاها التصويرية ولأغنياته ومنها "يا أهل الحتة يا أهل الحى " والتي قدمها المطرب أحمد سامي، وهي الأعمال التي تحدث عنها محمود رضا كون السينما هي من سارعت إليه استغلال لحالة النجاح الكبير التي كان حققها وقتها من خلال الفرقة، ورغم قدرته على استكمال مسيرته بتقديم المزيد من الأفلام إلا أنه فضل أن يكتفى بهذه الأفلام كبطولة ويركز على عمله ضمن فرقة الرضا والتي تعد واحدة من أعظم الفرق الاستعراضية المصرية والتي رفعت اسم مصر في العديد من المحافل العالمية ولا تزال.